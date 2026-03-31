Yarın yağmur var mı? 1 Nisan 2026 hava durumu (İstanbul, Ankara, İzmir)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent genelinde etkisini sürdüren yağışlı sistemin seyri ve önümüzdeki günlere dair sıcaklık öngörülerini içeren resmi hava durumu raporunu kamuoyuyla paylaştı.
Nisan ayının ilk haftası boyunca, özellikle batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi öngörülmektedir. Bu süreçte yağışlı sistemin yaklaşık 5-6 gün boyunca birçok şehirde etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir. Ancak 4 Nisan itibarıyla kademeli bir ısınma evresine girileceği, gerçek anlamda istikrarlı bahar sıcaklıklarının ise 15 Nisan tarihinden sonra ülke genelinde hissedileceği belirtilmektedir.
Üç Büyük İlde 1 Nisan Çarşamba Hava Durumu Öngörüleri
1. İstanbul: Serin ve Nemli Başlangıç
İstanbul genelinde 1 Nisan Çarşamba günü sıcaklıkların en düşük 9°C, en yüksek ise 17°C seviyelerinde seyretmesi beklenmektedir. Nem oranının yüksekliğiyle birlikte hissedilen sıcaklığın yer yer daha düşük olacağı tahmin edilmektedir.
2. Ankara: Bulutlu Günden Yağmurlu Geceye
Başkent Ankara'da 1 Nisan günü genel olarak bulutlu bir atmosfer hakim olacaktır. Gündüz sıcaklığı ortalama 16°C (hissedilen 13°C) seviyelerinde ölçülürken, günün evrelerine göre değişim şu şekildedir:
Sabah: 9°C (Parçalı bulutlu, hissedilen 8°C)
Akşam: 14°C (Bulutlu, hissedilen 10°C)
Gece: 12°C (Yağmurlu, hissedilen 8°C)
3. İzmir: Sağanak Yağış ve Bölgesel Sıcaklık Farkları
Ege'nin incisi İzmir'de 1 Nisan Çarşamba günü sağanak yağışların özellikle sabah ve öğle saatlerinde belirginleşmesi beklenmektedir. İlçe bazlı verilere göre sıcaklık dağılımı şu şekildedir:
Sıcaklık Aralığı: En düşük 8–12°C, en yüksek 17–22°C.
Not: İç kesimlerde sabah saatlerinde serin hava etkisini daha yoğun hissettirecektir.
Genel Özet ve Beklenti: Soğuk ve yağışlı sistemin Nisan ayının ilk haftası sonunda etkisini yitirmesiyle birlikte, gökyüzünün yerini güneşli günlere bırakacağı ve sıcaklıkların kademeli olarak mevsim normallerine döneceği öngörülmektedir. 10 Nisan sonrası ılıman, 15 Nisan sonrası ise tam anlamıyla stabil bir bahar havası Türkiye genelinde hakim olacaktır.