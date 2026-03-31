Yarın yağmur var mı? 1 Nisan 2026 hava durumu (İstanbul, Ankara, İzmir)

3. İzmir: Sağanak Yağış ve Bölgesel Sıcaklık Farkları

Ege'nin incisi İzmir'de 1 Nisan Çarşamba günü sağanak yağışların özellikle sabah ve öğle saatlerinde belirginleşmesi beklenmektedir. İlçe bazlı verilere göre sıcaklık dağılımı şu şekildedir:

Sıcaklık Aralığı: En düşük 8–12°C, en yüksek 17–22°C.

Not: İç kesimlerde sabah saatlerinde serin hava etkisini daha yoğun hissettirecektir.

Genel Özet ve Beklenti: Soğuk ve yağışlı sistemin Nisan ayının ilk haftası sonunda etkisini yitirmesiyle birlikte, gökyüzünün yerini güneşli günlere bırakacağı ve sıcaklıkların kademeli olarak mevsim normallerine döneceği öngörülmektedir. 10 Nisan sonrası ılıman, 15 Nisan sonrası ise tam anlamıyla stabil bir bahar havası Türkiye genelinde hakim olacaktır.