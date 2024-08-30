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Girişimcilere hibe sağlanacak: IPARD III Programı'nda yeni çağrı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 81 ildeki girişimcilere toplam 12 milyon avro hibe sağlayacak, "IPARD III Programı Beşinci Çağrı İlanı"nın yayımlandığını bildirdi.

30 Ağustos 2024 | 23:06
Girişimcilere hibe sağlanacak: IPARD III Programı'nda yeni çağrı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarım ve kırsal kalkınmada ülkenin gücüne güç katmaya devam ettiklerini belirtti.

81 ildeki girişimcilere toplam 12 milyon avro hibe sağlayacak, IPARD III Programı Beşinci Çağrı İlanı'nın yayımlandığını ifade eden Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Başvuru sahiplerimizin projelerinin ön hazırlıklarını rahatça yapabilmeleri amacıyla bu yıl ilk kez yıllık çağrı takvimi yayımlamıştık. IPARD III Beşinci Başvuru Çağrı İlanı ile birlikte, IPARD III 2024 Yılı Çağrı Takvimi tamamlanmış oldu. Böylelikle bu yıl içerisinde toplam 251 milyon avroluk IPARD III hibe desteğini üreticilerimizle buluşturuyoruz. Ülkemiz tarımına ve kırsal kalkınmasına güç katacak girişimcilerimize hayırlı, uğurlu olsun."

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Borsada gün sonu özeti I 29 Ağustos
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