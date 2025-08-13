Google'a Taylor Swift yazınca bakın ne oluyor?

Taylor Swift, yeni albüm duyurusunu yaptıktan sonra pazarlama kampanyaları da başladı. Google'a Taylor Swift yazanlar bu yeni albüm 'kutlaması'nın bir parçası olabiliyor.

Google'a Taylor Swift yazıp arama yapınca ekranda konfetiler düşmeye başlıyor. Altta çıkan bir beğen butonuyla bu kutlamaya katılmak da mümkün. Beğen butonuna haberin yazımı itibarıyla 39 milyondan fazla tıklama var. Bunun kısa sürede daha da artması bekleniyor.

Taylor Swift'in serveti ne kadar?

Geçen yıl düzenlediği Eras Tour ile büyük ses getiren Swift, bu turneden elde ettiği 190 milyon dolarlık gelirle milyarder sanatçılar arasına girdi.

Forbes'a göre Swift'in 1,6 milyar dolarlık serveti var. 35 yaşındaki sanatçının servetinin önemli bir kısmı albümlerinin değerine, müzik telif haklarına ve ek turnelere dayanıyor. Ayrıca Swift'in Rhode Adası'ndan Tennessee'ye kadar birçok lokasyonda evleri var ve bu eklerden geliri yaklaşık 115 milyon dolar.