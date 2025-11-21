AÖL sınav tarihleri 2025: MEB AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için geri sayım başlamış durumda. Aralık ayında gerçekleştirilecek olan 1. Dönem yazılı sınavlarına katılabilmek için öğrencilerin sınav giriş belgelerini mutlaka temin etmeleri gerekmekte.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Oturum Tarih Gün Saat (Türkiye Saati ile) 1. Oturum 20 Aralık 2025 Cumartesi 10:00 2. Oturum 20 Aralık 2025 Cumartesi 14:00 3. Oturum 21 Aralık 2025 Pazar 10:00

AÖL Sınav Giriş Belgesi Yayın Tarihleri

Sınava gireceğiniz yönteme göre, giriş belgenizi alabileceğiniz tarihler şöyledir:

E-Sınav Adayları: 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren. (Yani, Pazartesi gününden itibaren)

Yazılı Sınav Adayları: 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren.

Giriş belgenizi, öğrenci numaranız ve şifreniz ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden giriş yaparak temin edebilirsiniz.

Sınava Girişte Gerekli Belgeler

Adayların, sınava girecekleri merkezlere yanlarında bulundurmaları gereken zorunlu belgeler şunlardır:

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Geçerli Kimlik Belgesi:

T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı

T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi

Geçerlilik Süresi Devam Eden Pasaport

KKTC Vatandaşları için KKTC Kimlik Kartı