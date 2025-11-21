AÖL sınav tarihleri 2025: MEB AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için geri sayım başlamış durumda. Aralık ayında gerçekleştirilecek olan 1. Dönem yazılı sınavlarına katılabilmek için öğrencilerin sınav giriş belgelerini mutlaka temin etmeleri gerekmekte.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
|Oturum
|Tarih
|Gün
|Saat (Türkiye Saati ile)
|1. Oturum
|20 Aralık 2025
|Cumartesi
|10:00
|2. Oturum
|20 Aralık 2025
|Cumartesi
|14:00
|3. Oturum
|21 Aralık 2025
|Pazar
|10:00
AÖL Sınav Giriş Belgesi Yayın Tarihleri
Sınava gireceğiniz yönteme göre, giriş belgenizi alabileceğiniz tarihler şöyledir:
E-Sınav Adayları: 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren. (Yani, Pazartesi gününden itibaren)
Yazılı Sınav Adayları: 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren.
Giriş belgenizi, öğrenci numaranız ve şifreniz ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden giriş yaparak temin edebilirsiniz.
Sınava Girişte Gerekli Belgeler
Adayların, sınava girecekleri merkezlere yanlarında bulundurmaları gereken zorunlu belgeler şunlardır:
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
Geçerli Kimlik Belgesi:
T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı
T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi
Geçerlilik Süresi Devam Eden Pasaport
KKTC Vatandaşları için KKTC Kimlik Kartı