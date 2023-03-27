ARA
Bist 100
5026,04
-0,12%
Bist 100
Dolar/TL
19,0944
0,1274%
Dolar/TL
Euro/TL
20,5513
0,0589%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0763
0,0321%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1197,46
-1,3%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Güven endeksi martta hizmette yükseldi, perakende ticaret ve inşaatta düştü

Güven endeksi martta hizmette yükseldi, perakende ticaret ve inşaatta düştü

Güven endeksi, martta geçen aya oranla hizmet sektöründe yüzde 1,1 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,4 ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 geriledi.

27 Mart 2023 | 10:44
0
Güven endeksi martta hizmette yükseldi, perakende ticaret ve inşaatta düştü

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi martta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,1 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,4 ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi şubatta 115,5 iken martta 116,8 değerini aldı.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 1,4, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 2,1 düşerken, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 7 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi şubatta 123,1 iken bu ay 117,7'ye geriledi.

Perakende ticaret sektörü güven endeksinde geçen aya göre mevcut mal stok seviyesi yüzde 0,5, son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 8, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 3,3 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 89,8 iken bu ay 88,5 oldu.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 0,6 artış olurken gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde ise yüzde 3,3'lük düşüş kaydedildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1197,46 -1,3%
  • ALTIN ONS 1950,59 -1,42%
  • BIST 100 5026,04 -0,12%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,0944 0,1274%
  • EURO/TURK LIRASI 20,5513 0,0589%
  • EURO/USD 1,0763 0,0321%
  • INGILIZ STERLINI 1,22588 0,14296%
  • JAPON YENI 131,489 0,72%
  • KANADA DOLARI 1,37258 -0,14841%
  • RUS RUBLESI 76,415 -1,1193%
Günün En Çok Okunanları
Gelecekte pasaportun yerini kalp atışı alabilir
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı
Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
Yeni trend: Özel yatlı, Bentleyli 'Kripto rehabilitasyon merkezleri'
Yeni trend: Özel yatlı, Bentleyli 'Kripto rehabilitasyon merkezleri'
Altı sektörde üretime geri dönüşün yol haritası
Altı sektörde üretime geri dönüşün yol haritası
Sessiz işten çıkarma nedir? Nasıl anlaşılır?
GERİ
İLERİ
Gelecekte pasaportun yerini kalp atışı alabilir
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
Yeni trend: Özel yatlı, Bentleyli 'Kripto rehabilitasyon merkezleri'
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
Yeni trend: Özel yatlı, Bentleyli 'Kripto rehabilitasyon merkezleri'
Altı sektörde üretime geri dönüşün yol haritası
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL