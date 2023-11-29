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Haberleri doğruladı: Türk lirası Amundi'nin radarında

Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi, son dönemde Türkiye yerel pazarına ilişkin daha yapıcı bir değerlendirme içinde olduklarını bildirdi.

29 Kasım 2023 | 00:46
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Haberleri doğruladı: Türk lirası Amundi'nin radarında

Yönetim merkezi Paris'te olan Amundi'nin İletişim Başkanı Jais Mehaji, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 trilyon dolarlık portföyü yöneten şirketin Türk lirasına ilişkin son dönemde daha olumlu bir değerlendirmeye sahip olduğuna ilişkin haberlerin doğru olduğunu belirtti. Mehaji, "Amundi'nin Türkiye yerel pazarına ilişkin olarak daha yapıcı hale geldiğini doğrulayabilirim." ifadesini kullandı.

Amundi'nin Gelişen Piyasalar Sabit Gelirler Bölümü Başkanı Sergei Strigo da Reuters'a verdiği röportajında, "Tahsisatı (lira cinsinden) artırmaya henüz hazır değiliz. Ama bu kesinlikle radar ekranımızda." ifadelerini kullanmıştı.

Bugün Bloomberg'te yer alan haberde Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi Amundi'nin Türkiye'de Mayıs'ta yapılan seçimlerden bu yana ortodoks para politikasına dönüşün etkisiyle Türk lirasına yönelmeye başladığı duyurulmuştu.


 

 

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