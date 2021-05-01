Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerince doğal yaşam alanlarında yakalanan Abant alası ve mercan alabalıklar, tesise getirilerek üremeleri sağlanıyor.
Yumurtadan çıkan alabalık yavrularının, tesiste bulunan havuzlara alınarak göl ve derelere bırakılacak boya ulaşması bekleniyor.
İstenen boya ulaşan yüz binlerce alabalık yavrusu, ekipler tarafından başta Abant Gölü olmak üzere belirlenen göl ve derelere bırakılarak, balık popülasyonunun artmasına destekte bulunuluyor.
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