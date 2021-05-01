Uysal, bu sene de üretimin yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, “Bu yıl da 12 farklı bölgede alabalık salımı devam edecek. Bunun yine 400 bini Abant Gölü’ne olacak. Bu sene Sülüklügöl biraz daha ağırlıklı olacak. Orada stok tespit çalışmamız var. Balıklandırma faaliyetlerimiz olacak. Bu seneki hedefimiz kapsamında Abant Gölü başta olmak üzere 620 bin alabalık, göl, gölet ve derelere bırakılacak.” ifadelerini kullandı.