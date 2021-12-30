Beyaz Saray baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci, ABD’deki son COVID-19 salgını dalgasının gelecek ayın sonuna kadar zirveye ulaşabileceğini söylüyor.

Fauci, Çarşamba günü CNBC’ye verdiği demeçte, Omicron varyantının Güney Afrika’da oldukça hızlı bir biçimde zirve yapmasına atıfta bulundu. Fauci ABD’deki durum için zirvenin “Muhtemelen Ocak ayının sonunda olacağını düşündüğünü” söyledi.

Fauci, Omicron varyantının pandeminin sonunu hızlandırabileceğine dair bir teoriyle ilgili olarak bu senaryonun mümkün olmasına rağmen gerçekleşeceğinin “hiçbir garantisinin” olmadığını söyledi.

Fauci, “Başka bir virüsün yerini alan çok bulaşıcı bir virüsünüz varsa ve bu virüsün ciddiyeti daha azsa, bu olumlu bir sonuç olur” görüşünde.

Ancak Fauci, “Bunun ciddi bir salgının sonu anlamına geleceğinin garanti yok” diyor. Fauci, daha önce hızla yayılıp hakim varyant haline gelen Delta varyantına atıfta da bulunarak, “Bu virüs bizi daha önce kandırdı” dedi.

O TEORİ NEYDİ?

Güney Afrika’da yapılan küçük bir çalışma, Omicron varyantı enfeksiyonunun Delta varyantına karşı bağışıklığı artırabileceğini iddia ediyor. Teori şu ana kadar nispeten hafif hastalığa neden olduğu görülen Omicron’un nüfusun bağışıklığını artırarak, küresel salgının yıkıcı etkisini durdurabileceği iddia ediyor.