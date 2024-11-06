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İhracatçılardan 2. Trump dönemi değerlendirmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Donald Trump’ın başkanlığıyla birlikte ülkelerimiz arasında siyasi ve ticari ilişkilerin yeni bir ivme kazanacağını ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine giden yolun kısalacağını ümit ediyoruz." dedi.

06 Kasım 2024 | 14:54
Son Güncellenme: 06 Kasım 2024 | 15:12
İhracatçılardan 2. Trump dönemi değerlendirmesi

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı olarak seçilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İki ülke arasındaki mesafenin uzak olmasına rağmen ABD'nin, Türkiye’nin en önemli ticari ortaklarından biri konumunda bulunduğunu belirten Gültepe, 2023 yılında ülkeye yaklaşık 15 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini ve bu ülkeyle olan dış ticaret hacminin 31 milyar dolar düzeyine ulaştığını hatırlattı.

Gültepe, bu yılın 10 aylık döneminde de ABD'ye yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 artışla 13,4 milyar dolara çıktığını aktardı.

"100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine giden yolun kısalacağını ümit ediyoruz"

Gültepe, küresel talebin yavaşladığı bir dönemde ABD’ye ihracatta yakaladıkları artışı önemli görmekle birlikte yeterli bulmadıklarını vurgulayarak, "Ülkelerimiz arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmini yakalayabilmemiz için ABD’ye ihracatımızı her yıl çift haneli oranlarda büyütebilmeliyiz." dedi.

Donald Trump’ın başkanlığıyla birlikte iki ülke arasında siyasi ve ticari ilişkilerin yeni bir ivme kazanmasını beklediklerini aktaran Gültepe, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine giden yolun kısalacağını ümit ettiklerini belirtti.

Gültepe, TİM olarak yeni dönemde ABD ile ticari ilişkileri geliştirmek için her türlü çabayı göstermeye devam edeceklerini ekledi.

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