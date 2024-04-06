İnsanların çok uzun yaşadığı yerde hiç vazgeçilmeyen 12 yiyecek

2009 yılında Yunan doktorlar ve araştırmacılar, yaptıkları çalışmada İkarialıların %13′ünün 80 yaşın üzerinde olduğunu bulmuş. CNBC'de yer alan bir makalede ise Diane Kochilas İkaria’da derin aile köklerinin olduğunu ve neredeyse yirmi yıldır köy evinde aşçılık okulu işlettiğini belirtiyor. Kochilas, bu uzun ömürlü adada en çok tüketilen 12 yiyeceği şöyle sıralıyor:

1 Fasülye ve baklagiller

2 Sarımsak

3 Tahıllar Makalede "Tam tahıllar İkaria diyetinin ayrılmaz bir parçasıdır" deniyor. Bulgur, Farro, tam buğdağlı makarna, yüksek proteinli fasülye bazlı makarnalar örnek verilmiş.

4 Otlar Kochilas, "İkarya'da sayısız bitki yabani olarak yetişir. Çoğumuz pencere kenarında bile olsa evde birkaç saksı taze bitki yetiştirebiliriz. Ben birçok tarifimde otları severek kullanıyorum. Çoğu ailenin dolabı, tedavi edici nitelikleri nesilden nesile aktarılan bilgilerde yer alan kurutulmuş otlarla doludur" diyor. Adada, defne yaprağı, kekik, nane gibi otlara önem verildiğini söylüyor.

5 Fındık, kuruyemiş Kochilas, adada badem, Antep fıstığı, susam, tahin, cevizin mutfaklarda kendine yer bulduğunu söylüyor.

6 Zeytin

7 Zeytinyağı "Zeytinyağı Akdeniz diyetinin belirleyici gıdasıdır ve kilerde mutlaka bulunması gerekir"

8 Deniz tuzu Kochilas, "İkarya'da, ben de dahil olmak üzere pek çok insan, adanın kayalık kıyı şeridinde çağlar boyunca oluşmuş küçük doğal tuz havzalarında biriken deniz tuzunu kullanıyor" diyor.

9 Bal Kochilas, "Her gün bal tüketmek adalıların uzun ömür sırlarından biridir. Bal antibakteriyeldir, flavonoidler dahil antioksidanlar açısından zengindir ve beyaz şeker veya yapay tatlandırıcıların aksine vücudun kan şekeri seviyelerini düzenlemesine yardımcı olur. Buradaki pek çok insan her sabah bir kaşık dolusu bal yer. Çayınıza ya da kahvaltılık smoothie kasenize bolca ekleyebilir" diyor.

10 Kurutulmuş meyveler İncir ve kuru üzüm, özellikle salatalarda ve pilavlarda kullanılıyor.

11 Yoğurt "İkarya'daki geleneksel yoğurt keçi sütünden üretilir ve lezzetli ekşi bir tada ve kremsi bir dokuya sahiptir"