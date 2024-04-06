ARA
Bist 100
9618,83
5,37%
Bist 100
Dolar/TL
32,0318
0,3773%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7138
0,107%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0838
0,0078%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2399,44
2,08%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • İnsanların çok uzun yaşadığı yerde hiç vazgeçilmeyen 12 yiyecek

İnsanların çok uzun yaşadığı yerde hiç vazgeçilmeyen 12 yiyecek

İkarya Adası insan ömrünün uzunluğuyla dikkat çeken yerlerden. İkarya, dünyada ömrün en uzun olduğu 'Mavi Bölge'ler arasında yer alıyor.

06 Nisan 2024 | 13:50
Son Güncellenme: 06 Nisan 2024 | 14:21
İnsanların çok uzun yaşadığı yerde hiç vazgeçilmeyen 12 yiyecek

2009 yılında Yunan doktorlar ve araştırmacılar, yaptıkları çalışmada İkarialıların %13′ünün 80 yaşın üzerinde olduğunu bulmuş. CNBC'de yer alan bir makalede ise Diane Kochilas İkaria’da derin aile köklerinin olduğunu ve neredeyse yirmi yıldır köy evinde aşçılık okulu işlettiğini belirtiyor. Kochilas, bu uzun ömürlü adada en çok tüketilen 12 yiyeceği şöyle sıralıyor:

1 Fasülye ve baklagiller

Fasülye ve baklagiller

2 Sarımsak

Sarımsak

3 Tahıllar

Tahıllar Makalede "Tam tahıllar İkaria diyetinin ayrılmaz bir parçasıdır" deniyor. Bulgur, Farro, tam buğdağlı makarna, yüksek proteinli fasülye bazlı makarnalar örnek verilmiş.

4 Otlar

Otlar Kochilas, "İkarya'da sayısız bitki yabani olarak yetişir. Çoğumuz pencere kenarında bile olsa evde birkaç saksı taze bitki yetiştirebiliriz. Ben birçok tarifimde otları severek kullanıyorum. Çoğu ailenin dolabı, tedavi edici nitelikleri nesilden nesile aktarılan bilgilerde yer alan kurutulmuş otlarla doludur" diyor. Adada, defne yaprağı, kekik, nane gibi otlara önem verildiğini söylüyor.

5 Fındık, kuruyemiş

Fındık, kuruyemiş Kochilas, adada badem, Antep fıstığı, susam, tahin, cevizin mutfaklarda kendine yer bulduğunu söylüyor.

6 Zeytin

Zeytin

7 Zeytinyağı

Zeytinyağı "Zeytinyağı Akdeniz diyetinin belirleyici gıdasıdır ve kilerde mutlaka bulunması gerekir"

8 Deniz tuzu

Deniz tuzu Kochilas, "İkarya'da, ben de dahil olmak üzere pek çok insan, adanın kayalık kıyı şeridinde çağlar boyunca oluşmuş küçük doğal tuz havzalarında biriken deniz tuzunu kullanıyor" diyor.

9 Bal

Bal Kochilas, "Her gün bal tüketmek adalıların uzun ömür sırlarından biridir. Bal antibakteriyeldir, flavonoidler dahil antioksidanlar açısından zengindir ve beyaz şeker veya yapay tatlandırıcıların aksine vücudun kan şekeri seviyelerini düzenlemesine yardımcı olur. Buradaki pek çok insan her sabah bir kaşık dolusu bal yer. Çayınıza ya da kahvaltılık smoothie kasenize bolca ekleyebilir" diyor.

10 Kurutulmuş meyveler

Kurutulmuş meyveler İncir ve kuru üzüm, özellikle salatalarda ve pilavlarda kullanılıyor.

11 Yoğurt

Yoğurt "İkarya'daki geleneksel yoğurt keçi sütünden üretilir ve lezzetli ekşi bir tada ve kremsi bir dokuya sahiptir"

12 Feta ve benzeri peynirler

Feta ve benzeri peynirler Kochilas, "İkaryalıların yaptığı ve yediği peynirlerin neredeyse tamamı, beyaz peynir gibi keçi veya koyun sütünden üretilir. Çoğu doğal olarak fermente edilir" diyor.
İlgili Haberler
Dünyanın en mutlu ülkesinde insanların yapmadığı 3 şey
Dünyanın en mutlu ülkesinde insanların yapmadığı 3 şey
Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin 6 sırrı
Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin 6 sırrı
Beslenme uzmanları önerdi... İş yerinde beyin güçlendirici 5 atıştırmalık
Beslenme uzmanları önerdi... İş yerinde beyin güçlendirici 5 atıştırmalık
5 uzman, beyin sağlığı ve uzun ömür için sık yedikleri 5 yiyeceği açıkladı
5 uzman, beyin sağlığı ve uzun ömür için sık yedikleri 5 yiyeceği açıkladı
40 yaşında merdiven çıkamıyordu, 83 yaşında triatlona katılıyor: 7 sırrını anlattı
40 yaşında merdiven çıkamıyordu, 83 yaşında triatlona katılıyor: 7 sırrını anlattı
Beyin gücünü artıran 10 yiyecek
Beyin gücünü artıran 10 yiyecek
Bir diyetisyene göre hafızayı güçlendirmek için 10 beslenme önerisi
Bir diyetisyene göre hafızayı güçlendirmek için 10 beslenme önerisi
0
  • ALTIN GRAM - TL 2399,44 2,08%
  • ALTIN ONS 2329,93 1,7%
  • BIST 100 9618,83 5,37%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,62 0,182%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35894 0,34521%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,575 0,2819%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,0318 0,3773%
  • EURO/DOLAR 1,0838 0,0078%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7138 0,107%
  • STERLIN/DOLAR 1,2637 -0,0356%
Günün En Çok Okunanları
Yapı Kredi'den 18 bin TL'ye kadar promosyon imkanı
Bayramda elektrikli araçla uzun yola çıkacaklar nelere dikkat etmeli?
Bayramda elektrikli araçla uzun yola çıkacaklar nelere dikkat etmeli?
Vahap Küçük, UEZ2024’te konuşacak
Vahap Küçük, UEZ2024’te konuşacak
Coca-Cola'nın temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Coca-Cola'nın temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Merkez Bankası, hükümete 'Açık Mektup' gönderdi
Merkez Bankası, hükümete 'Açık Mektup' gönderdi
Bir dönemin çok konuşulan ismi Türkiye'ye geliyor
Bir dönemin çok konuşulan ismi Türkiye'ye geliyor
Toyota bu yıl bitmeden Türkiye'ye getirmeyi planlıyor
Toyota bu yıl bitmeden Türkiye'ye getirmeyi planlıyor
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.04.2024)
GERİ
İLERİ
Yapı Kredi'den 18 bin TL'ye kadar promosyon imkanı
Bayramda elektrikli araçla uzun yola çıkacaklar nelere dikkat etmeli?
Vahap Küçük, UEZ2024’te konuşacak
Coca-Cola'nın temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Merkez Bankası, hükümete 'Açık Mektup' gönderdi
Bayramda elektrikli araçla uzun yola çıkacaklar nelere dikkat etmeli?
Vahap Küçük, UEZ2024’te konuşacak
Coca-Cola'nın temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Merkez Bankası, hükümete 'Açık Mektup' gönderdi
Bir dönemin çok konuşulan ismi Türkiye'ye geliyor
Vahap Küçük, UEZ2024’te konuşacak
Coca-Cola'nın temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Merkez Bankası, hükümete 'Açık Mektup' gönderdi
Bir dönemin çok konuşulan ismi Türkiye'ye geliyor
Toyota bu yıl bitmeden Türkiye'ye getirmeyi planlıyor
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL