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  • İstanbul'da sıcaklığın pik noktaya çıkacağı bu tarihe dikkat!

İstanbul'da sıcaklığın pik noktaya çıkacağı bu tarihe dikkat!

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "İstanbul'da Eyyam-ı bahur sıcakları çarşamba günü başlayacak, perşembe günü pik noktaya ulaşacak. İstanbul'da çarşamba sıcaklık 35, perşembe günü 39 dereceye kadar çıkacak." dedi.

01 Ağustos 2023 | 14:10
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İstanbul'da sıcaklığın pik noktaya çıkacağı bu tarihe dikkat!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, AA muhabirine , Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye geldiğini belirterek, bugünden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak yükseleceğini aktardı.

Yurdun batı kesiminde görülmesi beklenen sıcaklıkların İstanbul'da da etkili olacağını dile getiren Tek, "İstanbul'da Eyyam-ı bahur sıcakları çarşamba günü başlayacak, perşembe günü 'pik' noktaya ulaşacak. İstanbul'da çarşamba sıcaklık 35, perşembe günü 39 dereceye kadar çıkacak. Bugünle perşembe arasında yaklaşık 8 derecelik bir sıcaklık artışı olmasını bekliyoruz. Hafta sonuna doğru sıcaklık kademeli olarak azalmaya başlıyor. Hafta sonu sıcaklık 35 derece civarında olacak. Toplamda 4 gün İstanbul'da sıcak hava dalgasının etkili olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"Temmuz ayındaki sıcak hava dalgası beklenmiyor"

Geçen ayın sonuna doğru yaşanılan sıcak hava dalgasının bu sefer olmayacağına vurgu yapan Tek, bu sıcak hava dalgasının 4-5 derece daha düşük olacağını ifade etti.

Tek, yaşanılan sıcaklık sonrası İstanbul'da yağmur beklenmediğini anlatarak, "Çünkü sıcaklıklar geçen sefer olduğu gibi hemen azalmıyor. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı'nda İstanbul'da en yüksek sıcaklığı 41,3 derece olarak kayıt altına almıştık. Hemen ertesi gün sıcaklık 12 derece birden düşmüştü. Bu durum yağışa neden olmuştu. Ancak bu sefer böyle bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların bu dönemde sıcaklara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Tek, şunları kaydetti:

"Vatandaşların saat 10.00 ila 16.00 arasında güneş ışınlarına maruz kalmaması gerekiyor. Dışarıya çıkanların ise açık renkli elbiseleri tercih etmeleri önemli. Ayrıca bu sıcak günlerde su tüketimi çok olmalı, proteinli gıdalardan kaçınılmalı. Sıcaklığın pik yapacağı saatlerde bedeni zorlayan işlerden kaçınmakta önemli."

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