Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da cuma gecesi ve cumartesi günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışının etkisini daha da artıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü olarak görüleceği tahmin ediliyor.