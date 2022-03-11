İstanbul’da Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ile birlikte kar yağışı aralıklarla şehir genelinde etkili oluyor. Peki, İstanbul’da kar yağışı ne kadar, kaç gün sürecek? Merak edilen bu soruya Meteorolojiden yanıt var. İşte Meteoroloji’nin son tahminleri ve 5 günlük haritalar:
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da cuma gecesi ve cumartesi günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışının etkisini daha da artıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü olarak görüleceği tahmin ediliyor.
İstanbul’da yoğun kar yağışının pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Öte yandan yarın kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere Bursa’da, cumartesi gece saatlerinden itibaren de Balıkesir’de kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yağışların pazar günü sabah Balıkesir’de, akşam saatlerinde Bursa’da etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İstanbul’da cumartesi günü yoğun kar yağışı bekleniyor.
Pazar günü öğleden sonraya kadar İstanbul’da aralıklarla yoğun kar yağışı bekleniyor.
Son tahminlere göre pazartesi günü İstanbul’da hafif kar yağışı ve karla karışık yağmur görülebilir.
İstanbul’da salı günü hafif kar yağışı ve karla karışık yağmur görülebilir.
Son tahminlere göre çarşamba günü yağış görülmüyor.
Bir cevap yazın