İstanbul’da kurban satış yerleri nerelerde? İstanbul’da ilçelerdeki hayvan satış noktalarının yanı sıra İBB’ye ait Avrupa ve Asya yakasındaki 8 ayrı tesiste kurban satış ve kesim hizmeti veriliyor. İBB’nin bayram öncesi yaptığı açıklamaya göre Alibeyköy-Eyüpsultan, Çakmaklı-Büyükçekmece, Kayaşehir-Başakşehir, Kestanelik-Çatalca, Yeşilkent-Avcılar, Ferhatpaşa-Ataşehir, Kurnaköy-Pendik, Paşaköy-Sancaktepe’de bulunan İBB tesisleri, 255 bin metrekarelik alana sahip. İşte kurban satış yerlerinin adresleri:

İBB KURBAN SATIŞ VE KESİM ALANLARI, ADRESLERİ: *

AVRUPA YAKASI *

Alibeyköy-Eyüpsultan

Büyükbaş hayvan kapasitesi 1.470

Küçükbaş hayvan kapasitesi 360

Adres: Akşemsettin Mahallesi Akşemsettin Bulvarı No:138 Alibeyköy/Eyüpsultan

Çakmaklı- Büyükçekmece

Büyükbaş hayvan kapasitesi: 2.000

Küçükbaş hayvan kapasitesi 1.000

Adres: Çakmaklı Mahallesi Çakmaklı Köyü Mezarlığı Yanı/Büyükçekmece

Kayaşehir- Başakşehir

Büyükbaş hayvan kapasitesi: 2.244

Küçükbaş hayvan kapasitesi: 1.040

Adres: Kayabaşı Mahallesi Kayaşehir 17. Bölge/Başakşehir

Kestanelik- Çatalca

Büyükbaş hayvan kapasitesi 1.050

Adres: Kestanelik Mah. Gül Sokak/Çatalca

Yeşilkent- Avcılar

Büyükbaş hayvan kapasitesi 900

Adres: Bahçeşehir Esenyurt Yolu Doğapark Caddesi Ispartakule Viyadük Altı/Avcılar

ANADOLU YAKASI *

Ferhatpaşa Ataşehir

Büyükbaş hayvan kapasitesi: 1.122

Adres: Ferhatpaşa Mahallesi/Ataşehir

Kurnaköy Pendik:

Büyükbaş hayvan kapasitesi: 2.460

Küçükbaş hayvan kapasitesi: 300

Adres: Kurtdoğmuş Yolu Caddesi Kurnaköy/Pendik

Paşaköy- Sancaktepe

Büyükbaş hayvan kapasitesi: 2.500

Adres: Paşaköy Mahallesi Barajyolu Caddesi/Sancaktepe

ARİFE GÜNE PAZARLAR SAKİNDİ *

Vatandaşlar, Kurban Bayramı’na bir gün kala kentin birçok ilçesinde kurulan hayvan pazarlarına gelerek bütçelerine uygun kurbanlık bakmayı sürdürdü. AA’nın dün aktardığı habere göre Sultangazi’deki hayvan pazarında kurbanlık satan esnaf, satışlardan memnuniyetini, artan maliyetlerden şikayetlerini dile getirdi.

Sivas’ın Zara ilçesinden büyükbaş hayvanlarını getiren İsmail Demir, satışlarının iyi olduğunu ancak Sultangazi’deki satış alanında kesimhane bulunmamasının kendilerine zarar ettirdiğini ileri sürdü.

Fiyatların normal, hatta geçen senenin de altında olduğunu belirten Demir, “Masraflarımız artıyor, fiyatlarda hiçbir değişiklik olmuyor. Hastalık süreci de etkiledi. Geçen senenin üçte biri kadar hayvan geldi pazara. Sattık ama karımız az.” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 70-80 SATTIK

Karabük’ten küçükbaş hayvan getiren Ersin Tunç, pazara gelen vatandaşların “Paramız yok.” dediğini kaydederek, “Vatandaşlar çoğunlukla memleketine kaçtı. Hayvanlarımızın yüzde 70, 80’ini sattık. Küçükbaş hayvanları 1000 ile 3000 lira arası satıyoruz. Tabii bu koronavirüs süreci de etkiledi. Herkes parasını saklıyor.” dedi. Büyükbaş hayvan satıcısı Hayati Çiftçi de satışlarda beklediğini bulamadığını, geçen sene ile yakın fiyatlarda satış yaptıklarını dile getirdi.

Çiftçi, “27 büyükbaş getirmiştim, 24’ünü sattım. Ucuz verdik. İstanbullu yine bu sene bedavaya aldı eti. Pazarda mezbahanın olmaması da çok etkiledi.” diye konuştu.

BAYRAM BOYUNCA DEVAM EDECEK

Anadolu Yakası’ndaki hayvan pazarlarında daha önceki arife günlerine göre sakinlik dikkat çekti. Hekimbaşı Kurban Pazarı’nda satıcılar hayvanlarının bir kısmını satamadıklarını, maliyetlerin karşılanmadığını ve bayram öncesi beklenen yoğunluğun gerçekleşmediğini anlattı. Alıcısını bekleyen kurbanlıklar için bayram boyunca satışa devam edeceklerin söyleyen satıcılar, fiyatları düşürebileceklerini belirtti. Nakliye araçları da satılmış kurbanlıkları kesimhanelere götürmek için pazara gelmeye başladı.