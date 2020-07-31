İstanbul’da kurban satış yerleri nerelerde? İstanbul’da ilçelerdeki hayvan satış noktalarının yanı sıra İBB’ye ait Avrupa ve Asya yakasındaki 8 ayrı tesiste kurban satış ve kesim hizmeti veriliyor. İBB’nin bayram öncesi yaptığı açıklamaya göre Alibeyköy-Eyüpsultan, Çakmaklı-Büyükçekmece, Kayaşehir-Başakşehir, Kestanelik-Çatalca, Yeşilkent-Avcılar, Ferhatpaşa-Ataşehir, Kurnaköy-Pendik, Paşaköy-Sancaktepe’de bulunan İBB tesisleri, 255 bin metrekarelik alana sahip. İşte kurban satış yerlerinin adresleri:
İBB KURBAN SATIŞ VE KESİM ALANLARI, ADRESLERİ: *
AVRUPA YAKASI *
Alibeyköy-Eyüpsultan
Büyükbaş hayvan kapasitesi 1.470
Küçükbaş hayvan kapasitesi 360
Adres: Akşemsettin Mahallesi Akşemsettin Bulvarı No:138 Alibeyköy/Eyüpsultan
Çakmaklı- Büyükçekmece
Büyükbaş hayvan kapasitesi: 2.000
Küçükbaş hayvan kapasitesi 1.000
Adres: Çakmaklı Mahallesi Çakmaklı Köyü Mezarlığı Yanı/Büyükçekmece
Kayaşehir- Başakşehir
Büyükbaş hayvan kapasitesi: 2.244
Küçükbaş hayvan kapasitesi: 1.040
Adres: Kayabaşı Mahallesi Kayaşehir 17. Bölge/Başakşehir
Kestanelik- Çatalca
Büyükbaş hayvan kapasitesi 1.050
Adres: Kestanelik Mah. Gül Sokak/Çatalca
Yeşilkent- Avcılar
Büyükbaş hayvan kapasitesi 900
Adres: Bahçeşehir Esenyurt Yolu Doğapark Caddesi Ispartakule Viyadük Altı/Avcılar
ANADOLU YAKASI *
Ferhatpaşa Ataşehir
Büyükbaş hayvan kapasitesi: 1.122
Adres: Ferhatpaşa Mahallesi/Ataşehir
Kurnaköy Pendik:
Büyükbaş hayvan kapasitesi: 2.460
Küçükbaş hayvan kapasitesi: 300
Adres: Kurtdoğmuş Yolu Caddesi Kurnaköy/Pendik
Paşaköy- Sancaktepe
Büyükbaş hayvan kapasitesi: 2.500
Adres: Paşaköy Mahallesi Barajyolu Caddesi/Sancaktepe
ARİFE GÜNE PAZARLAR SAKİNDİ *
Vatandaşlar, Kurban Bayramı’na bir gün kala kentin birçok ilçesinde kurulan hayvan pazarlarına gelerek bütçelerine uygun kurbanlık bakmayı sürdürdü. AA’nın dün aktardığı habere göre Sultangazi’deki hayvan pazarında kurbanlık satan esnaf, satışlardan memnuniyetini, artan maliyetlerden şikayetlerini dile getirdi.
Sivas’ın Zara ilçesinden büyükbaş hayvanlarını getiren İsmail Demir, satışlarının iyi olduğunu ancak Sultangazi’deki satış alanında kesimhane bulunmamasının kendilerine zarar ettirdiğini ileri sürdü.
Fiyatların normal, hatta geçen senenin de altında olduğunu belirten Demir, “Masraflarımız artıyor, fiyatlarda hiçbir değişiklik olmuyor. Hastalık süreci de etkiledi. Geçen senenin üçte biri kadar hayvan geldi pazara. Sattık ama karımız az.” ifadelerini kullandı.
YÜZDE 70-80 SATTIK
Karabük’ten küçükbaş hayvan getiren Ersin Tunç, pazara gelen vatandaşların “Paramız yok.” dediğini kaydederek, “Vatandaşlar çoğunlukla memleketine kaçtı. Hayvanlarımızın yüzde 70, 80’ini sattık. Küçükbaş hayvanları 1000 ile 3000 lira arası satıyoruz. Tabii bu koronavirüs süreci de etkiledi. Herkes parasını saklıyor.” dedi. Büyükbaş hayvan satıcısı Hayati Çiftçi de satışlarda beklediğini bulamadığını, geçen sene ile yakın fiyatlarda satış yaptıklarını dile getirdi.
Çiftçi, “27 büyükbaş getirmiştim, 24’ünü sattım. Ucuz verdik. İstanbullu yine bu sene bedavaya aldı eti. Pazarda mezbahanın olmaması da çok etkiledi.” diye konuştu.
BAYRAM BOYUNCA DEVAM EDECEK
Anadolu Yakası’ndaki hayvan pazarlarında daha önceki arife günlerine göre sakinlik dikkat çekti. Hekimbaşı Kurban Pazarı’nda satıcılar hayvanlarının bir kısmını satamadıklarını, maliyetlerin karşılanmadığını ve bayram öncesi beklenen yoğunluğun gerçekleşmediğini anlattı. Alıcısını bekleyen kurbanlıklar için bayram boyunca satışa devam edeceklerin söyleyen satıcılar, fiyatları düşürebileceklerini belirtti. Nakliye araçları da satılmış kurbanlıkları kesimhanelere götürmek için pazara gelmeye başladı.
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