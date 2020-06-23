İstanbul’un bazı bölgelerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin Anadolu Yakası’ndaki bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor.

Avrupa Yakası’nda Sarıyer’de de yağış başlarken bazı bölgelerde ise dolu yağışı etkili oluyor.

Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunlaşırken, kent genelinde trafik yoğunluğu şu dakikalarda İBB Trafik verilerine yüzde 53 oldu.

Tramvay seferleri normale döndü

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bir süre Fındıklı-Bağcılar arasında yapılan T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferler normale döndü.

Metro İstanbul’un Twitter hesabından yapılan duyuruda, “T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferlerimiz normale dönmüştür.” ifadeleri kullanıldı.