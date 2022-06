Hong Kong’un simge yapılarından ‘Jumbo Floating Restoran’ (Yüzen Dev Restoran) Güney Çin Denizi’nde battı. Çin imparatorluk sarayı gibi görünen restoran, 2020’de pandeminin başlangıcında kapılarını kapatmış ve pahalı bakım maliyetleri nedeniyle yeniden açılmamıştı. Restoranın daha az maliyetle bakım yapılabileceği bir yere götürülmesi kararı alınmıştı. Restoran 50 yıl aradan sonra, 6 gün önce törenle limandan ayrılmıştı. Ve bugün restoranın battığı haberi geldi.

The Jumbo Floating Restaurant, which left Hong Kong a few days ago, has sunk near Paracel Islands, according to a statement. No one was injured. The area is over 1,000 metres deep and it would be very difficult to salvage it, the statement said.https://t.co/T99KlZCJh6

— Kris Cheng (@krislc) June 20, 2022