Hong Kong’un simge yapılarından ‘Jumbo Floating Restoran’ (Yüzen Dev Restoran) Güney Çin Denizi’nde battı. Çin imparatorluk sarayı gibi görünen restoran, 2020’de pandeminin başlangıcında kapılarını kapatmış ve pahalı bakım maliyetleri nedeniyle yeniden açılmamıştı. Restoranın daha az maliyetle bakım yapılabileceği bir yere götürülmesi kararı alınmıştı. Restoran 50 yıl aradan sonra, 6 gün önce törenle limandan ayrılmıştı. Ve bugün restoranın battığı haberi geldi.

The Jumbo Floating Restaurant, which left Hong Kong a few days ago, has sunk near Paracel Islands, according to a statement. No one was injured. The area is over 1,000 metres deep and it would be very difficult to salvage it, the statement said.https://t.co/T99KlZCJh6 — Kris Cheng (@krislc) June 20, 2022

Hong Kong’un en önemli simgelerinden biri olan yüzen restoranın bağlı olduğu ‘Aberdeen Restaurant Enterprises’ şirketinden yapılan açıklamada, yapının yıllık bakımının oldukça maliyetli olduğu belirtildi. Açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında 2020’de kapatılan restoran hizmette olmasa da bakımlarının yapılmak zorunda olduğu ve bu durumun restoran sahiplerini maddi açıdan oldukça zorladığı vurgulandı.

Restoranın, bakımının daha az maliyetle yapılabileceği bir bölgeye taşınmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, bunun için gerekli işlemlerin yapıldığı ve izinlerin alındığı kaydedildi.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE BATTI

Açıklamada 14 Haziran’da Güney Çin Denizi’nde taşınmaya başlanan yüzer restoranın, önceki gün ‘Paracel’ olarak bilinen ‘Şişa’ takımadalarından geçerken ‘olumsuz koşullarla’ karşılaşıldığı ifade edildi. Restoranın su alması sonucu yan yatmaya başladığı aktarılan açıklamada, tüm çabalara rağmen restoranın dün battığı belirtildi.

Açıklamada, olay yerindeki derinliğin en az 1000 metre olduğu bu nedenle kurtarma çalışmasının neredeyse imkansız olduğuna işaret edildi. Hong Kong’un sembol yapılarından ‘Jumbo Floating Restoran’ aralarında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve aktör Tom Cruise’un de olduğu birçok ünlü ismi ağırlamıştı. Restoran küresel bir salgını konu edinen 2011 yapımı Steven Soderbergh imzalı ‘Contagion’ filmine de ev sahipliği yapmıştı. Restoran yaklaşık 80 metre uzunluğundaydı.

KARİKATÜR VE PAYLAŞIMLAR GERÇEK OLDU

Yerel haberlere göre Jumbo’nun bölgeden çekileceği ilk duyurulduğunda, sanatçı Ah To 1 Haziran’da denizin dibine battığını gösteren bir karikatür yayınlamış.

Geçen hafta, olay sanatçı SurrealHK da sosyal medyada benzer bir paylaşım yapmış.