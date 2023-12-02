Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe bugün kasım ayına ilişkin ihracat rakamlarıyla ilgili detayları paylaştı. Gültepe'nin paylaştığı bilgilere göre kasım ayında en çok ihracatı 3 milyar 172 milyon dolarla otomotiv sektörü yaptı. Otomotivi, 2 milyar 879 milyon dolarla kimya, 1 milyar 432 milyon dolarla hazır giyim, 1 milyar 396 milyon dolarla elektronik ve 1 milyar 251 milyon dolarla mücevher sektörü takip etti. Gültepe, kasım ayında 23 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini söyledi. Peki illerde durum ne? Geçen ay 37 il ihracatını artırdı. İşte geçen ay en çok ihracat yapan 10 il ve tarihlerinin yüksek ihracat rakamına ulaşan 6 il.
KASIMDA EN ÇOK İHRACAT YAPAN 10 İL
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6- GAZİANTEP955 milyon 722 bin dolar - Kentten yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı. Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kentin 11 aylık dönemde ihracatının 9 milyar 152 milyon 623 bin dolara ulaştığını aktardı. Ünverdi, "Gaziantep ve bölge sanayicileri olarak bizler de deprem felaketinin olumsuz etkilerini en aza indirmek ve iş süreçlerini devam ettirebilmek için olağanüstü çaba gösteriyoruz" dedi.
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