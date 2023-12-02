Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe bugün kasım ayına ilişkin ihracat rakamlarıyla ilgili detayları paylaştı. Gültepe'nin paylaştığı bilgilere göre kasım ayında en çok ihracatı 3 milyar 172 milyon dolarla otomotiv sektörü yaptı. Otomotivi, 2 milyar 879 milyon dolarla kimya, 1 milyar 432 milyon dolarla hazır giyim, 1 milyar 396 milyon dolarla elektronik ve 1 milyar 251 milyon dolarla mücevher sektörü takip etti. Gültepe, kasım ayında 23 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini söyledi. Peki illerde durum ne? Geçen ay 37 il ihracatını artırdı. İşte geçen ay en çok ihracat yapan 10 il ve tarihlerinin yüksek ihracat rakamına ulaşan 6 il.

KASIMDA EN ÇOK İHRACAT YAPAN 10 İL

1 1- İSTANBUL 8 milyar 719 milyon 808 bin dolar

2 2- KOCAELİ 1 milyar 654 milyon 667 bin dolar

3 3- BURSA 1 milyar 493 milyon 704 bin dolar

4 4- İZMİR 1 miyar 196 milyon 985 bin dolar

5 5-ANKARA 1 milyar 113 milyon 409 bin dolar

6 6- GAZİANTEP 955 milyon 722 bin dolar - Kentten yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı. Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kentin 11 aylık dönemde ihracatının 9 milyar 152 milyon 623 bin dolara ulaştığını aktardı. Ünverdi, "Gaziantep ve bölge sanayicileri olarak bizler de deprem felaketinin olumsuz etkilerini en aza indirmek ve iş süreçlerini devam ettirebilmek için olağanüstü çaba gösteriyoruz" dedi.

7 7- SAKARYA 521 milyon 552 bin dolar

8 8- MANİSA 481 milyon 669 bin dolar

9 9- DENİZLİ 323 milyon 835 bin dolar

10 10-KONYA 282 milyon 67 bin dolar

11 KENDİ İHRACAT REKORUNU KIRAN 6 İL Gültepe 6 ilin ise tarihlerinin en yüksek ihracat rakamına ulaştığını söyledi. Bu iller şöyle:

12 1-ADANA 291 milyon 163 bin dolar

13 2-ESKİŞEHİR 134 milyon 39 bin dolar

14 3-AYDIN 107 milyon 114 bin dolar

15 4-GİRESUN 50 milyon 162 bin dolar

16 5-ŞANLIURFA 37 milyon 766 bin dolar