Kira artış oranı Mart 2020 ne kadar? Mart kira artışı hesaplama örneği...

Kira artış oranı Mart 2020 ne kadar oldu? Mart kira artış oranı hesaplama örneği…
Kira artış oranı Mart 2020 vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hem kiracılar hem de ev sahipleri bu ay kiralarının ne kadar artacağını araştırıyor. TÜİK her ayın ilk haftası enflasyon oranlarını açıklıyor. Böylece kira artış oranı da belli oluyor. Kira artış oranı Mart 2020 açıklandı…
Kira artış oranları her ay TÜİK tarafından enflasyonun açıklanması ile belli oluyor. Her sene mal sahipleri, sözleşmelerinin yenilendiği tarihte kira zammını açıklanan enflasyon rakamlarına göre yapabiliyor. Milyonlarca kiracının ve ev sahibinin gözü Mart ayı kira artış oranında.
ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!
KİRA ARTIŞ ORANI MART 2020 BELLİ OLDU
Mart ayı kira artış oranı bugün saat 10:00’da TÜİK tarafından açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı.
TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,94 artış gerçekleşti.
Böylece Mart ayında kiracılara yüzde 13,94 oranında zam yapılabilecek.
MART AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut kira bedeli: 1000 TL
Zam oranı: 13,94
Zam bedeli: 139,4 TL
Zamlı kira bedeli: 1.139 TL
ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,84, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,84 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,71 artış gösterdi. Kira artış oranı Şubat ayında %14,52 oldu.
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut kira bedeli: 1000 TL
Zam oranı: 14,52
Zam bedeli: 145,2 TL
Zamlı kira bedeli: 1.145 TL
OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Kasım ayında enflasyon yüzde 12.15 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 14.52 rakamı ortaya çıktı.Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 14.52 oldu.
Eski kira: 1100 lira
Yeni kira: 1259 lira
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor. Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.
YÜKSEK KİRA ARTIŞINDA MAHKEME YOLU AÇIK
Ev sahiplerinin kiraya zam yapmadan önce, o ayın açıklanan zam oranını öğrenmesi ve yeni kira sözleşmesini buna göre hazırlaması gerekiyor. Eğer sınır aşılırsa, kiracı dava açabiliyor. Eğer kiracı, kendi isteğine göre bir bedel belirleyip mal sahibine ödeme yapıyorsa, mal sahibinin de aradaki farkı icra dairesi kanalıyla talep etme hakkına sahip oluyor.
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