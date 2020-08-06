Kamu bankaları, 2 Haziran’da başlayan avantajlı konut kredisi paketiyle sıfır konutlara yüzde 0,64, ikinci el konutlara ise yüzde 0,74 faiz oranıyla kredi veriyordu.

Kampanya kapsamında konut kredileri, 12 ay geri ödemesiz olarak veriliyordu.

Üç hafta önce alınan kararla ikinci el konutlar için sağlanan kredilerde faiz oranı yüzde 0,79’a çıkarıldı ve 12 ay ödemesiz uygulama kaldırıldı. Vade de 15 yıldan 10 yıla çekildi.

12 AY GERİ ÖDEMESİZ UYGULAMASI KALDIRILDI *

Kamu bankaları, yeni bir kararla, konut kredilerinde 12 ay geri ödemesiz uygulamayı sıfır konutlar için de kaldırdı.

Sıfır konutlarda kredi faiz oranı yüzde 0,64 ve vade 15 yıl olarak korundu.

Ancak ikinci el konutlar için sağlanan kredinin faizi ikinci kez arttırılarak yüzde 0,87’ye çıkarıldı.