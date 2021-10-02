ABD’li ilaç şirketi Merck, cuma günü yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri deney aşamasındaki hapın, virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurmuştu. Molnupiravir adlı ilacın fiyatının da belli olduğu iddia ediliyor.

KORONAVİRÜSÜ TEDAVİ ETTİĞİ KANITLANAN İLK HAP OLABİLİR

Merck ve ortağı Ridgeback Biotherapeutics şirketinden cuma günü yapılan açıklamada, Kovid-19 semptomları ortaya çıktıktan sonraki 5 gün içinde “molnupiravir” ilacını alan deneklerin, “plasebo” alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığı bildirildi.

Açıklamada, molnupiravir için yakında ABD ve dünyada kullanım izinlerine başvurulacağı da belirtildi.

Onaylanması halinde Kovid-19’u tedavi ettiği kanıtlanan ilk hap olması beklenen molnupiravirin, salgınla mücadelede önemli bir adım olabileceğine işaret edilen açıklamada, hastaların molnupiravir hapını beş gün boyunca günde iki kez alması gerekeceği kaydedildi.

Merck’in ilaç üzerinde yaptığı önceki deneyler, ilacın şiddetli semptomları bulunan ya da hastaneye yatmış hastalara fayda sağlamadığını göstermişti.

OYUN DEĞİŞTİRİCİ OLACAK

TRTHaber’in aktarığı habere göre Uzmanlar Molnupiravir’in tartışmasız bir oyun değiştirici olduğunu belirtiyor. Büyük etki boyutu ve uygulama kolaylığı sayesinde COVID-19 ölüm oranlarını azaltma potansiyeli ve hafif COVID-19 tedavisi paradigmasını değiştirdiğini de ifade ediyor.

İlaç, tedaviyle kanıtlanmış ilk oral antiviral olma özelliğini taşıyor.

Molnupiravir için yapılan araştırma sırasında hastalar, laboratuvar çalışmalarının SARS-CoV-2 virüsünün genomunu kopyalama yeteneğini bozduğunu gösteren 5 günlük bir ilaç tedavisi aldı.

Merck, çalışmalara 1550 hastayı dahil etmeyi planlamıştı, ancak bağımsız bir veri izleme komitesi, ilacın etkili olduğu netleştiğinde çalışmayı durdurdu.

FİYATI 700 DOLAR MI?

The New York Times, ABD hükümetinin 700 dolardan (yaklaşık 6 bin 200 lira) 1,7 milyon doz molnupiravir için ön sipariş verdiğini bildirdi.

Medyada molnupiravir’in fiyatı için “hayat kurtaran bir tablet için kabul edilemez” yorumları yapıldı.

Boston Üniversitesi Gelişen Bulaşıcı Hastalıklar Politika ve Araştırma Merkezi Direktörü Nahid Bhadelia, oral antivirallerin “çok büyük bir etkisi” olabileceğini, ancak bunun olması için hızlı testlerin mevcut olması gerektiğini, böylece tedaviye hastalığın erken döneminde başlanması gerektiğini söylüyor.