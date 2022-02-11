Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ile ABD’li mevkidaşı Biden arasında Washington’un talebi üzerinde 12 Şubat’ta (bugün) telefon görüşmesi gerçekleşeceğini duyurdu.

Sputnik’in aktardığı habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “ABD tarafı Devlet Başkanı Putin ile görüşme talebinde bulundu ve yarın akşam, Moskova saati ile iki devlet başkanının görüşmesi planlanıyor” ifadelerini kullandı.

MACRON’LA DA GÖRÜŞME VAR

Peskov, Putin’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi daha yapacağı bilgisini de paylaştı.

ABD’DEN DE AÇIKLAMA VAR

ABD’den de Başkan Joe Biden’ın Cumartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi planladığı duyuruldu. Ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan iki liderin telefonla konuşacağını söyledi. Biden, Putin ile en son Aralık ayının sonunda görüşmüştü.

Biden, Transatlantik liderleriyle Ukrayna krizini görüştü

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden ile Transatlantik liderleri arasında yapılan görüşmede olası bir Rus işgali karşısında ABD ile NATO’nun Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan bağlılığı ve Moskova’ya yönelik muhtemel yaptırımlar ele alındı.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden’ın öncülük ettiği video konferans görüşmesine İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis katıldı.

1 saat 20 dakika sürdüğü belirtilen görüşmede, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki artan askeri hareketliliği kapsamlı şekilde ele alındı.

Katılımcı ülke ve birlik temsilcileri, Ukrayna’nın egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması noktasındaki kararlılıklarını bir kez daha dile getirdi.

Liderler, krizin çözümü konusunda diplomatik yolun önemine işaret ederken, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik olası bir işgali durumunda ise Moskova’ya ağır ekonomik yaptırımlar getirileceğini, NATO’nun Doğu Kanadının askeri olarak güçlendirileceğini ve Ukrayna’ya verilen desteklerin devam edeceğini belirtti.