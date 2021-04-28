Akçay, her gün gerçekleşen kuzuların anneleriyle buluşması ritüelini, kendilerinin de heyecanla izlediğini dile getirdi.İşletmede Akkaraman, Bafra ve Acıpayam koyununun üretiminin yapıldığını anlatan Akçay, şunları kaydetti:

“Akkaraman ve Acıpayam koyununun süt üretimini artırmak ve döl verimini yükseltmek, Bafra koyununun ise İç Anadolu’ya adaptasyonunu sağlamak amacıyla çalışma yürütüyoruz. İşletmemizde, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi iş birliğiyle Akkaraman ve Bafra koyununu melezleme çalışması da yapıyoruz. Bu yıl 17 bin anne koyundan 23 bin kuzumuz dünyaya geldi.”