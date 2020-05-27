2018 yılında 9 milyar dolar ciroya ulaşan Şili merkezli Güney Amerika’nın en büyük hava yolu şirketi LATAM Airlines, Kolombiya, Ekvator, Şili, Peru ve ABD operasyonları için iflas erteleme başvurusunda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, bu sürecin şimdilik rezervasyonları, uçuşları, çalışan ödemelerini ve kargo operasyonlarını etkilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, “İflas erteleme başvurusu borcumuzu azaltmak ve diğer paydaşlarımızla birlikte çalışmak için açık bir fırsat sunuyor.” denilirken, sürecin diğer ülkelerdeki iflas kavramından çok farklı olduğu ve bir tasfiye sürecinin olmadığı kaydedildi.

30 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANI VAR

Latin Amerika’nın en büyük havayolu firması olan LATAM, Corona pandemisinin hemen ardından Mart ayında yaptığı açıklamada düşen talep nedeniyle uluslararası uçuşlarının yüzde 90’ını durdurduğunu duyurmuştu.

LATAM Airlines 2012 yılında Şili’deki LAN Hava Yolları ve Brezilya’daki TAM Hava Yolları’nın birleşmesi sonucunda kuruldu. Firmanın en büyük ikinci hissedarı ise ABD’li Delta Airlines. Şirkette 30 binin üzerinde çalışan bulunuyor.

AVIANCA DA BAŞVURMUŞTU

Öte yandan Kolombiya’nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olan ve aynı zamanda Latin Amerika’nın ikinci en büyük havayolu firması Avianca da geçtiğimiz haftalarda iflas erteleme başvusunda bulunmuştu.

Şirketin CEO’su Anko van der Werff tarafından yapılan açıklamada, Avianca’nın 100 yıllık tarihindeki en büyük krizle karşı karşıya olduğu belirtilerek, “Avianca, Kolombiya Hükümeti ile bu süreç boyunca ek likidite sağlayacak finansman yapıları ile ilgili görüşmelere devam edecek” denilmişti.