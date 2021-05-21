KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre; bir futbolcunun ortalama piyasa değerinin en yüksek olduğu lig İngiltere Premier Lig. Premier Lig’de bir oyuncunun ortalama değeri 20 milyon 100 bin euroyken, ikinci sıradaki Almanya Bundesliga’da bu değer 11 milyon 600 bin euro. Türkiye Süper Ligi’nde bir oyuncunun ortalama değeri ise sadece 1 milyon 400 bin euro.

Futbolda Covid-19 salgınının gölgesinde bir sezonun daha sonuna geliniyor. KPMG Football Benchmark ekibi Şubat 2020’den bugüne değişen oyuncu değerlerini inceledi. Şubat 2020’de en değerli 500 futbolcunun değeri 20 milyar 714 milyon euroyken, bugün 18 milyar 690 milyon euroya düştü. İlk 100’deki oyuncuların değeri de 8 milyar 41 milyon eurodan 7 milyar 276 milyon euroya geriledi.

Türkiye Süper Ligi’nde ortama oyuncu değerleri düşük

Bir futbolcunun ortalama piyasa değerinin en yüksek olduğu lig ise İngiltere Premier Lig oldu. Premier Lig’de bir oyuncunun ortalama değeri 20 milyon 100 bin euro iken, ikinci sıradaki Almanya Bundesliga’da bu değer 11 milyon 600 bin euro… Üçüncü sıradaki İspanya La Liga’da bir futbolcunun değeri 11 milyon euro. Türkiye Süper Ligi’nde bir oyuncunun ortalama değeri sadece 1 milyon 400 bin euro ve bu değer Arjantin Ligi’yle eşit durumda.

Son üç ayda değerini en çok yükselten futbolcu Erling Haaland

Liglere göre ortalama futbolcu değerleri böyleyken, son üç ayda değerini en çok yükselten futbolcu ise Erling Haaland oldu. Piyasa değerini 21 milyon euro artıran Dortmundlu forvet, 131 milyon euroluk değeriyle dünyadaki en değerli ikinci futbolcu konumunda… Haaland’ın ardından ikinci sırada 17 milyon euroluk artışla değerini 87 milyon euroya çıkaran Manchester City’li Phil Foden yer alırken, dünyanın en pahalı futbolcusu 189 milyon euroyla yine PSG’in yıldızı Kylien Mbappe oldu. En pahalı üçüncü futbolcu 127 milyon euroluk değeriyle Tottenham’lı Harry Kane olurken, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo, en pahalı 10 futbolcu listesine giremedi.

Hakan Uçak: Genç futbolcular değerine değer katıyor

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ”Futbol ekonomisi Covid-19 salgınının yaralarını sarıp, toparlanmaya başladı. Oyuncun değerleri bir kez daha yükselişe geçmiş durumda ama eskisine göre değerler düşük… Birçok genç futbolcu sahadaki performanslarıyla değerlerini yükseltmeye devam ediyor. Liglerin oyuncu kalitesi de ortalama piyasa değerine etki ediyor. Türkiye Süper Ligi’nde ciddi ekonomik daralma piyasa değerini ciddi şekilde etkiliyor” dedi.