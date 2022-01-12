Kısa bir süre önce Türkiye pazarına giren ev dekorasyonu mağazalar zinciri Malezyalı MR. D.I.Y., Türkiye’yi bir yönetim ve üretim üssü yapacak. 2022 sonuna kadar 40 mağazaya ulaşmayı hedefleyen şirket, Türkiye’de beş yılda 400 mağaza açacak.

Ev dekorasyonu mağazalar zinciri Malezyalı MR. D.I.Y., kasım ayında girdiği Türkiye’de hızlı bir büyüme hedefliyor. 40 milyon dolarlık yatırımla 2022 sonuna kadar 40 mağaza açmayı planlayan şirket, beş yılda 400 mağazaya ulaşmayı planlıyor.

Şirket, bu mağazalaşma stratejisiyle 3 bin kişiye istihdam yaratacak. 1,2 milyar dolarlık cirosu olan Malezyalı MR. D.I.Y, Türkiye’yle birlikte dokuz ülkede bin 700 mağazayla hizmet veriyor.

Malezya, Tayland, Brunei, Endonezya, Singapur, Filipinler, Kamboçya ve Hindistan’ta mağazaları olan şirket, bölgeye ilk yatırımını Türkiye’ye yaptı.

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