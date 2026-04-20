Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? TCMB Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

2026 Yılı Kalan Faiz Kararı Takvimi

Yılın geri kalanında piyasaların ajandasında yer alacak diğer kritik PPK toplantı tarihleri şöyledir:

Ay Toplantı Tarihi Haziran 11 Haziran 2026 Temmuz 23 Temmuz 2026 Eylül 10 Eylül 2026 Ekim 22 Ekim 2026

Yatırımcı ve Vatandaş İçin Ne Anlama Geliyor?

Faizin %37,00 seviyesinde sabit kalması durumunda;

Kredi Faizleri: İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerindeki mevcut yüksek seyir korunmaya devam edecek.

Mevduat Getirisi: TL mevduat faizlerinin cazibesini koruması ve tasarruf sahipleri için önemli bir enstrüman olmaya devam etmesi bekleniyor.

Döviz ve Altın: TCMB'nin sıkı duruşu TL'yi desteklese de, bölgedeki savaş riski (İran-İsrail-ABD hattı) güvenli liman olan altına olan talebi canlı tutabilir.