Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? TCMB Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) nisan ayı faiz kararı için geri sayım başlarken, piyasalardaki jeopolitik hareketlilik ve enflasyon beklentileri bu toplantıyı yılın en kritik virajlarından biri haline getirdi.
1 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün?
Merkez Bankası, 23 Nisan resmi tatili nedeniyle takvimde küçük bir düzenlemeye giderek karar tarihini netleştirdi:
Karar Tarihi: 22 Nisan 2026 Çarşamba
Karar Saati: 14:00
2 TCMB Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?
Mart ayı toplantısında politika faizini %37,00 seviyesinde sabit bırakan kurulun, Nisan ayında da benzer bir duruş sergilemesi bekleniyor:
Faiz Beklentisi: Uzmanların ve piyasa katılımcılarının genel konsensüsü, faizlerin %37,00 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde.
Temkinli Mesajlar: Karar metninde "dezenflasyon süreci" ve "sıkı para politikası" vurgularının korunması, hatta Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle "ek sıkılaştırma" ihtimaline dair kapıların açık tutulması öngörülüyor.
Küresel Etki: ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlikler, petrol fiyatlarını ve dolayısıyla global enflasyonu tehdit ettiği için TCMB'nin "bekle-gör" politikasını bir süre daha sürdüreceği düşünülüyor.
2026 Yılı Kalan Faiz Kararı Takvimi
Yılın geri kalanında piyasaların ajandasında yer alacak diğer kritik PPK toplantı tarihleri şöyledir:
|Ay
|Toplantı Tarihi
|Haziran
|11 Haziran 2026
|Temmuz
|23 Temmuz 2026
|Eylül
|10 Eylül 2026
|Ekim
|22 Ekim 2026
Yatırımcı ve Vatandaş İçin Ne Anlama Geliyor?
Faizin %37,00 seviyesinde sabit kalması durumunda;
Kredi Faizleri: İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerindeki mevcut yüksek seyir korunmaya devam edecek.
Mevduat Getirisi: TL mevduat faizlerinin cazibesini koruması ve tasarruf sahipleri için önemli bir enstrüman olmaya devam etmesi bekleniyor.
Döviz ve Altın: TCMB'nin sıkı duruşu TL'yi desteklese de, bölgedeki savaş riski (İran-İsrail-ABD hattı) güvenli liman olan altına olan talebi canlı tutabilir.