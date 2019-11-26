Ortadoğu ve Afrika’ya Türkiye’den açılacak
Şirketlere ticaret finansmanı sağlayan bir platform olan Avustralyalı Octet, Türkiye’den Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine açılacak.
Octet Türkiye Genel Müdürü Selim Seval, platform üzerinden geçen işlem hacminin 2020’de 1 milyar TL’yi bulacağını söylüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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