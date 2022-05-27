Yeni teknolojik ürünler modaya şekil vermeye de başladı. Lüks markalar da artık teknolojik ürünlerde daha fazla görünür oluyor. Oura yüzük de pandemi döneminde özellikle Kim Kardashian, Gwyneth Paltrow gibi ünlülerin kullanımı ve aralarındaki ‘uyku rekabeti’ paylaşımları nedeniyle oldukça popüler oldu.

Akıllı yüzük hem uyku kalitesini hem de vücut sağlığını kontrol etme iddiasında… Pek çok ünlünün de kullandığı bu yüzük şimdilerde Gucci ile iş birliği yapıyor…

Teknolojik olarak Oura yüzük uyku kalitesine odaklanan akıllı bir yüzük. Akıllı yüzük olmasının nedeni bünyesinde yer alan sensörler sayesinde nabız, vücut sıcaklığı ve hareket değerlerini kayıt almasından geliyor.

Gucci x Oura Yüzük, 18 ayar altından Gucci G ile detaylandırılmış siyah sentetik korindon taşından yapılmış. Dört gram ağırlığında. Gucci versiyonunun ekstra vaadi ömür boyu üyeliğin bulunması. Çünkü Oura, hizmetleri için aylık 6 ABD doları ücret almaya başladı. (Abonelik olmadan da yüzük kullanılabiliyor ancak en temel ölçümlerle sınırlı)