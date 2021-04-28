Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, tam kapanma kararı hakkında, “Kapanma ile uçuşların yüzde 50 düşeceğini öngörüyoruz, havacılık sektörünün ihtiyacı kabaca 2 milyar dolar olarak söyleyebiliriz.” dedi

Bloomberg HT’ye konuk olan Mehmet Tevfik Nane, Kovid-19 salgını sebebiyle kabineden çıkan tam kapanma kararının havacılık sektörüne olan etkisini değerlendirdi.

Nane, Türkiye genelinde uygulanacak olan tam kapanmanın sonucu olarak uçuşların yüzde 50 düşeceğini öngördüklerini söyledi. Eximbank ve Kredi Garanti Fonu kaynaklı kredilerin havacılık sektörü için önemli olduğunu vurgulayan Nane, ilgili bakanlıklardan havacılık sektörü için destek almayı beklediklerini dile getirdi.

Nane sektörün ihtiyaçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Havacılık sektörünün ihtiyacını kabaca 2 milyar dolar olarak söyleyebiliriz. Ülkenin risk priminin yükselmesi nedeniyle yüksek faizle borçlanılıyor.” açıklamasında bulundu.