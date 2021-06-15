VAV Teknoloji’ye ait olan bir helikopter Marmaris Kumlubük Koyu’na inerek büyük tepki çekti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, bildirilen koordinattan 9,5 kilometre sapıldığını açıklamasına rağmen, teknede yemek için plaja inmeyi tercih ettiğini anlatan helikopterin sahibi ve aynı zamanda pilotu, kendisini ve ailesini “havacılık aşığı” olarak tanımlıyor, istediği her yere inebileceğini savunuyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, pilota yaptırım içeren incelemesini sürdürüyor.

Marmaris Kumlubük Koyu’nda bir otelin plajına bir helikopter indi. O sırada plajda olanlar, hemen yanlarına inen helikopteri görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Görüntülere tepki yağarken “Akşam yemeği için plaja inerek insanları tehkikeye attılar” yorumları yapıldı. Helikopterin otelin yanındaki yat kulübüne müşteri getirdiği belirtildi.

Helikopteri kullanan VAV Teknoloji’nin sahibi Temel Akçay, Hürriyet gazetesinden Aysel Alp’in sorularını yanıtladı.

“KOORDİNATI BİLDİRDİK”

Helikopteri Türkiye’nin ikinci kadın ultra light uçak pilotu olan eşi Nilüfer Akçay ile birlikte kullandıklarını belirten Akçay, “Biz havacılık aşığı bir aileyiz. Önceki gün de Marmaris Kumlubük mevkiine, Devlet Hava Meydanları’na bildirdiğimiz koordinatlar çerçevesinde iniş yaptık. Sivil havacılık mevzuatı gereği pilot sorumluluğunda emniyeti sağladığınız her yere iniş yapabilirsiniz. Biz uçuş planını ZZZZ diye dolduruyoruz, yani bilinmez yere iniş olarak, dolayısıyla da bir miktar sağına ya da soluna iniş yapmamızda sakınca olmadığı halde biz tam bildirdiğimiz koordinatlara, plaja iniş yaptık” dedi.

“KAHVALTIYA GİTMİŞTİK”

Amerika’da ve dünyanın birçok yerinde helikopterlerin daha yaygın kullanıldığını belirten Akçay, “Biz amatör havacılığı sevdirmek amacıyla kurduğumuz İzmirli iki dernek olarak bu tür geziler organize ediyoruz.” dedi. Akçay, Pilot Tuna Kaptan’ın teknesinde kahvaltı yapmaya gittiklerini, bir gün öncede de güvenlik önlemi aldıklarını idda etti.

AĞIR YAPTIRIMLAR YOLDA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü dün yaptığı açıklama, helikopterin iniş noktasının plaj bölgesine 9.5 kilometre mesafede bulunduğunu bildirdi. Müdürlük, “Uçuş planında belirtilen koordinat ile iniş yapılan alan arasındaki farkın açıklanması amacıyla ilgili işletme ve pilot açıklamaları talep edilecektir. Sözkonusu açıklamalar ve eldeki veriler kapsamında SHY-1 ve SHY-6C Yönetmelikleri kapsamında komisyon kurularak gerekli değerlendirmeler yapılacak ve bu değerlendirme kapsamında gerekli görülmesi halinde işletme ve pilot nezdinde idari işlem tesis edilecektir. (SHY-İPC Yönetmeliği kapsamında para cezası, SHY-1 Yönetmeliği kapsamında pilot lisansı üzerinde işlem, vb.) Burada suç sahile inmesi değildir. Amatör helikopterler, şartlarını yerine getirmek koşuluyla her yere inebilirler. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin uygun görmesi ve inilecek alanda yangın tüpüyle birinin beklemesi gerekir. Ve mutlaka çevre güvenliği sağlanmalıdır. Burada bizim açımızdan suç, uçuş planına riayet edilmemesidir” açıklamasını yaptı.