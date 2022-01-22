Reklamcılar, kamunun sağladığı destek ve teşviklerden yararlanmayı ve “sektör” olarak tanımlanmayı talep ediyor.

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde yapılan, reklamcılık alanındaki tüm paydaşların bir araya geldiği Reklam Konseyi toplantısında, reklamcılık faaliyetlerinin “reklam sektörü” başlığı altında değerlendirilmesi için çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

AA muhabirine, toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Reklamverenler Derneği ve Dijital Pazarlama İletişim Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, Konseyde reklam alanında sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için sektörün kamu tarafından destek ve teşvik kapsamına alınması, dijital dönüşüme uğrayan sektörlerde çözüm bekleyen konuların belirlenmesi için bir çalıştay yapılması taleplerini dile getirdiklerini söyledi.

Tüketici adına güvenli çalışan bir dijital ekosistem oluşturmak için sektörün denetim çabaları ve yasal kuralların bir kombinasyonunun yapılmasını ve buna büyük dijital platformların da dahil olmasını istediklerini belirten Pura, şöyle devam etti:

“Sektöre yeni ve nitelikli insan kaynağının kazandırılması için eğitim kurumları destekli programların hazırlanması, mevcut yeteneklerin kaybını önlemek için yeni politikalar geliştirilmesi talebini gündeme getirdik. Son olarak da üstlendiği toplumsal sorumluluk gereği pazarlama iletişimi ve reklam sektörünün, en büyük küresel kriz olan iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik için ön saflarda mücadeleye katılması, Reklam Konseyinin de birleştirici gücüyle bu mücadelede yer alması ve yapılacak çalışmaları desteklemesi gerektiğini dile getirdik.”

“Altyapı çalışmasını hazırladık”

Pura, reklamcılık faaliyetlerinin “reklam sektörü” başlığı altında değerlendirilmesini istediklerini vurgulayarak, reklamın geleneksel anlamda Türkiye’de 100 yıldan fazla geçmişi bulunduğuna dikkati çekti.

Reklamcılığın teknolojiye paralel geliştiğini belirten Pura, “Gelenekselden dijitale geçiyor ama halen sektörün kamu literatüründe adı yok. ‘Reklam sektörü’ tanımı maalesef iş kolları yönetmeliğinde yok, uygun bir ‘nace kodu’ tanımı dahi yok. Hizmet veren tüm ajansların şu anda farklı ‘nace kodu’ altında faaliyet göstermesi, sektörü bir şemsiye konumuna getiremiyor.” diye konuştu.

Pura, “reklam sektörü” şemsiyesi altında gerekli altyapı çalışmasını hazırladıklarını, Reklam Konseyinden de sektörün adı olması konusunda destek talebinde bulunduklarını kaydetti.

Sektörün ekonomiye katkısını ölçtüklerini ve bu verileri Konseyde paylaştıklarını dile getiren Pura, “Türkiye’de reklam ve medya yatırımlarının milli gelire katkısı yıllar içinde artarak devam ediyor. Artık büyüklüğü ve kimliği belli olan reklam sektörünün değer zinciri belirlenecek, destek ve teşvik kapsamına alınmasının önü açılacaktır.” ifadelerini kullandı.