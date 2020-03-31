Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2704 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Koronavirüs nedeniyle 46 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 13 bin 531’e, can kaybı 214’e ulaştı.
Açıklamada, Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısının da 243 olduğu bildirildi.
Entübe hasta sayısı 622, yoğum bakım hasta sayısı ise 847.
TEST SAYIMIZ YÜZDE 25 ARTTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter paylaştığı mesajda “Test sayımız düne oranla yüzde 25,2 arttı. Test merkezi sayımız 75’e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız.” ifadelerini kullandı.
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