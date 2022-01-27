Sakarya TOKİ Korucuk 200 adet 2+1 tipi konut ve 93 adet 3+1 tipi toplam 293 adet konut için başvurular 21 Ocak tarihinde sonra ermişti. Gözler Sakarya TOKİ Korucuk kura sonuçlarına çevrildi. Sakarya TOKİ Korucuk kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ SAKARYA KORUCUK KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sakarya TOKİ Korucuk kura sonuçları henüz açıklanmadı. TOKİ tarafından gerçekleştirilen Sakarya Adapazarı Korucuk Mahallesi 577 Adet Konut Toplu Konut Projesinde, 200 adet 2+1 tipi konut ve 93 adet 3+1 tipi toplam 293 adet konut için “Hak Sahibi ve Konut Belirleme Kurası” Noter huzurunda, 28 Ocak 2022 tarihinde saat 11:00’de gerçekleştirilecek. Kura çekilişi, TOKİ Sosyal Medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Kura çekiminin ardından konut satın alma hakkı elde edememiş olan kişilerin başvuru bedelleri 01 Şubat 2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 21 Şubat 2022, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 09 Mart 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecek.

EN DÜŞÜK KONUT BEDELİ 249 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

İlgiyle takip edilen TOKİ Adapazarı projesinde en düşük konut bedeli 249 bin 765 lira, en yüksek konut bedeli 402 bin 92 lira olarak belirlendi.

TESLİMLER 36 AY SONRA

Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 ay dır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.