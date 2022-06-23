Samsung’un cep telefonu satışları düştü. Şirketin depolarında 50 milyon adet akıllı telefonun beklediği belirtiliyor. Toplam üretimin yüzde 18’ine denk gelen bu oran nedeniyle Samsung halihazırda azalttığı üretimi daha da kıstı.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung dünyanın en çok satan telefon markalarından.

Giriş orta ve üst olmak üzere birçok farklı segmentte telefon sunan Samsung aynı zamanda geçen yılın en çok satan modelinin de sahibi.

Güney Kore merkezli haber sitesi The Elec’te yer alan iddialara göre teknoloji devinin 2022 satışları beklenenden de kötü durumda.

Samsung’un distribütör stoklarında yaklaşın 50 milyon adet telefonun beklediği öne sürüldü.

Şirketin 2022 üretim planları kapsamında 270 milyon adeti hedeflediğini göz önünde bulundurduğumuzda eldeki stok sayısı yüzde 18’i bulunuyor.

KABUL EDİLEBİLİR SINIRIN ÜZERİNDE

Uzmanlar sağlıklı bir iş modeli için stok sayısının en fazla yüzde 10 olması gerektiğini belirtiyor.

Samsung 2022 Mayıs’ında telefon üretimini yarıya indirerek 10 milyon adete çekmişti. Buna rağmen şirketin elinde çok sayıda telefon olduğu belirtiliyor.

Samsung geçen yıl 2022 planlamasını yaparken 334 milyon adet telefon üretimi öngörmüştü. Bu sayı daha sonra 270 milyon adete düşürüldü.

Enflasyon nedeniyle cep telefonu fiyatlarının artması, Rusya’nın Ukrayna işgalinin tüketicileri para harcamaktan uzak tutması ve coronavirüs salgını nedeniyle alım gücünün düşmesi akıllı telefon pazarının önündeki büyük tehlikelerden.