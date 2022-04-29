Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ‘1 Soru 1 Cevap’ta Ayşegül Sakarya’nın sorularını yanıtladı.

Yalçın, “Ocak şubat martta sıfır kilometre olarak satılan araç sayısı 150 bine ulaştı. Bu da şunu gösteriyor, fiyatlar ne olursa olsun bizim filo şirketlerinin talepleri çok canlı. Bir de sıfır km aracı enflasyonist ortamdan korunmak için yatırım aracı olarak gören kişilerin araç aldığını görüyoruz. Bir de ötelenmiş talep var. İkinci el de yeni kıpırdanıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte ve uzun bayram tatili sebebiyle ikinci elde de mayıs başında kıpırdanma oldu. Bu kıpırdanmayla yüzde 25.5 civarında ikinci el araç fiyatlarında artış söz konusu oldu” diyor.

Yalçın şu soruları yanıtladı:

Araç fiyatları ocak-nisan döneminde ne kadar arttı?

Bayram tatili araç fiyatlarını etkiledi mi?

Ukrayna Rusya krizi pazarı nasıl etkiledi?

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında artış bekleniyor mu?

Tedarik sorunu ne zaman bitecek?

2022 yılında pazarda büyüme bekleniyor mu?

Şu an otomobil alınır mı?

İşte Yalçın’ın yanıtları…