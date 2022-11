Şişecam’ın bu yılın 9 ayında toplam yatırımları 5 milyar TL, ihracatı da 871 milyon dolar oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam’ın Ocak-Eylül 2022’de konsolide net satışları 66,2 milyar TL seviyesine ulaştı.

Şişecam’ın bu dönemde toplam satışları içerisinde uluslararası satışlarının payı yüzde 63 seviyesinde gerçekleşirken, toplam yatırımları 5 milyar TL, ihracatı da 871 milyon dolar oldu.

Şirket 9 ayda 4,3 milyon ton cam, 3,6 milyon ton soda külü ve 3,4 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, hem dünyada hem de Türkiye’de makroekonomik ve jeopolitik dalgalanmaların hüküm sürdüğü 2022’nin, içinde barındırdığı tüm bu zorluklara rağmen Şişecam’ın dönüşüm gücü, sürdürülebilir değer oluşturan yatırım ve uygulamalarıyla hedeflerine başarıyla yürümeye devam ettiği bir yıl olduğunu belirtti.

Elverici, “87 yıllık deneyimimizi dönüşüm gücümüzle harmanlayarak 2022 yılının ilk 9 ayında hem finansal hem de operasyonel başarılarımızla tüm paydaşlarımıza değer katmayı sürdürdük. Sonuçlarımız güçlü performansımızı gözler önüne serdi.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den yapılan ihracat ile Türkiye dışı üretimden satışlarının toplamını ifade eden uluslararası satışlarının konsolide satışlar içindeki payının yüzde 63 seviyesinde olduğunu bildiren Elverici, şunları kaydetti:

“9 ayda 4,3 milyon ton cam, 3,6 milyon ton soda külü ve 3,4 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdik. Keskin ve sık dalgalanmaların görüldüğü bir ortamda büyüme hamlelerimizi risk ve fırsatları doğru değerlendirerek ve bütüncül bir kalkınma yaklaşımı ile sürdürdük. Üretim gücümüz ve sürdürülebilir değer yaratma motivasyonumuzla dönemin risklerini yönetmemizi sağlayan önemli adımlar attık. Önümüzdeki dönemde de ortak akılla yönettiğimiz iş süreçlerimiz ve stratejik planlarımız ile üretmeye ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz.

Şişecam, yılın ilk 9 ayında önemli yatırımlar hayata geçirdi. Temmuz ayında duyurduğumuz işletme sermayesi dahil 185 milyon avro değerinde bir yatırımla Tarsus OSB’de yıllık 180 bin ton kapasiteli buzlu cam fırını ve yılda 20 milyon metrekare kapasiteli enerji camı işleme hattının tamamlanması için çalışıyoruz. Bu yeni yatırımımızla enerji camları sektöründe ortaya çıkabilecek arz açığını kapatmayı ve ihracat fırsatlarını değerlendirerek ekonomiye katkıda bulunmayı hedefliyoruz.”

“Sanayi müşterilerinin daha ihtiyatlı hareket ettikleri bir dönemdeyiz”

Görkem Elverici, dünyada enerji arzına yönelik artan endişelere rağmen Şişecam’ın kendi üretim tesislerinde alternatif enerji kaynaklarıyla üretime devam edebilme kabiliyetine sahip olduğunu vurguladı.

Elverici, global anlamda artan resesyon beklentilerine paralel olarak sanayi müşterilerinin daha ihtiyatlı hareket ettikleri bir dönemde olduklarını belirtti.

Sürdürülebilirliğin gelecek nesiller için öneminin bilinciyle hareket ettiklerini ve yatırımlarını da bu doğrultuda şekillendirdiklerini aktaran Elverici, “Büyüme yolculuğumuzda hiçbir paydaşımızı geride bırakmadan ve attığımız her adımda, tüm ekosistemimiz için değer yaratmayı önceliklendiriyoruz. Çünkü büyüme ve gelişmenin ancak kapsayıcı olduğu ölçüde sürdürülebilir olacağına inanıyoruz. Tüm faaliyetlerimizi gezegenin, toplumun ve yaşamın ihtiyaçlarını gözeterek yürütüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Halihazırda devam eden yatırımlarla ilgili süreçlerin de sağlıklı bir şekilde gerçekleştiğini belirten Elverici, Şişecam’ın kapsayıcı bakış açısı ve yönetim anlayışıyla tüm paydaşlarının global ölçekte yaşanan güçlü değişim rüzgarından etkilenmemeleri için sağlam adımlar attıklarını vurguladı.

Elverici, “Çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi dönemin makroekonomik risklerinden korumaya yönelik kararlar alırken yatırımcılarımızı korumak adına hisse geri alımları da gerçekleştiriyoruz.” ifadesini kullandı.

9 aylık finansal sonuçlarında dönüşüm yolculuklarının sonuçlarını başarıyla kanıtladıklarını belirten Elverici, şunları kaydetti:

“Yıl sonu hedeflerimize adım adım yaklaşırken 4 kıtada, 14 ülkedeki üretim tesislerimizle ve sürdürülebilir büyüme yolculuğumuza katkı sağlayan yeni yatırımlarımızla hızlı, kararlı ve seçici bir şekilde büyümeye devam edeceğiz. Değişimin ve dönüşümün ivme kazandığı, hızlı ve doğru hamlelerle büyüme başarılarında 4 kıtadaki 24 bine yakın çalışanımızın katkısı, akıllı teknolojiler ve yetkin insan kaynağı Şişecam’ın geleceğini şekillendiriyor.

Tüm faaliyetlerimizi sürdürülebilir değer oluşturma hedefi doğrultusunda sürdürüyoruz. Hedeflerimize yürürken attığımız her adımda stratejik hedeflerimizin gezegen, toplum ve yaşam ile ahengini sürekli geliştirmeye odaklanıyoruz. 2030 sürdürülebilirlik stratejimiz Care For Next de bu yolda bize rehberlik eden bir yol haritası niteliğinde.”