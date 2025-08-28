"Sözleşme ile Türkiye ekonomisine 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlayacağız"

Türk Telekom CEO'su Önal'ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, sabit hizmetler imtiyaz sözleşmesinin 2050'ye kadar uzatılmasına ilişkin detaylar duyuruldu.

Önal, toplantıda yaptığı konuşmada, "Gururla söylüyorum ki bugün, Türk Telekom ve ülkemiz için çok önemli bir gün. Bugün, Türk Telekom'un 2026 yılı Şubat ayında bitecek olan sabit hizmetler imtiyazının 2050'ye kadar uzatıldığının resmiyete döküldüğü gün olarak tarihe geçiyor." dedi.

Bu sürecin Türkiye'nin ve şirketlerinin menfaatleri çerçevesinde sonuçlanmış olmasından büyük bir mutluluk duyduğunu paylaşan Önal, sözleşme ile Türkiye ekonomisine 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Yeni sözleşmenin sektörlerine, teknoloji tabanlı tüm endüstrilere ve Türkiye'nin dijital dönüşümüne etkisinin çok daha yüksek ölçekte olacağını vurgulayan Önal, bu sorumluluğun kendilerine yeniden emanet edilmesinden onur duyduklarını belirtti.

Önal, "Ülkemizin iletişim altyapısının kurucusu ve geliştiricisi Türk Telekom olarak, bugüne kadar imtiyazı, ülkemize ve milletimize hizmet anlayışıyla tarihi bir misyon olarak üstlendik. Her zaman Türk Telekom'un yaptığı her yatırımın Türkiye'nin kazanımı olduğunun bilinciyle hareket ettik. Yatırımlarımızla ülkemizin her köşesine değer kattık. Oyun alanımızı hem yerel hem de küresel arenada hep ufkun ötesine taşıma gayreti içinde olduk." şeklinde konuştu.

Önal, ilgili anlaşmanın Türkiye'nin dijital dönüşümünü tamamlama hedefleri doğrultusunda kendilerine birçok yeni fırsat sunacağını ve stratejik ve net bir yol haritası çizme olanağı tanıyacağını dile getirdi.

"Ortalama bağlantı hızımızı 383 Mbps'e yükselttik"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türk Telekom olarak yıllardır dile getirdiğimiz bir gerçek var: Bizim altyapımız, Türkiye'nin altyapısıdır." diyerek, ülkenin dijital dönüşümünü sağladıklarını ve sektörün yatırım lideri olduklarını söyledi.

Önal, istihdama katkıları, yatırımları, ürettikleri ve ihraç ettikleri teknolojilerle devlete ve ekonomiye büyük kazanımlar sağladıklarını vurgulayarak, fiber uzunluklarının 506 bin kilometreyi aştığını kaydetti.

Yarım milyon kilometrelik fiber ağın, Türkiye'nin dijital geleceğinin en güçlü teminatı olduğuna işaret eden Önal, "Fiber ağımız ve 33,8 milyona yükselen fiber hane kapsamamızla bireylerin ve kurumların dijitalleşmesini destekliyoruz. Fiber yaygınlık kadar önemli bir diğer unsur da hız verebilirlik konusu. Türkiye genelinde 1 Gbps erişim hızı verebildiğimiz hane sayısını 11,5 milyona taşıdık. Ortalama bağlantı hızımızı ise 383 Mbps'e yükselttik." diye konuştu.

Önal, gerçekleştirdikleri çalışmaların sonuçlarının uluslararası raporlara da yansıdığını paylaşarak, şöyle devam etti:

"FTTH Council raporundaki verilere göre, Türkiye, 39 Avrupa ülkesi arasında fiber altyapı alanında, en çok haneye fiber altyapısı ulaştıran 3'üncü, en çok fiber aboneye sahip 4. ülke konumunda ve Avrupa'nın en hızlı büyüyen 5 pazarı arasında yer alıyor. Türkiye'nin her yerini fiber ağlarla örme konusunda kararlıyız. Fiber altyapı 5G için de büyük öneme sahip. 5G'ye geçişte gerekli olan LTE baz istasyonları oranımızı da şimdiden dünyada 2030 için hedeflenen oranın üzerine çıkararak yüzde 55'e yükselttik. Buradan aldığımız güçle de 5G'ye en hazır operatör olduğumuzu söylüyoruz. Ülke sınırlarını aşan projelerimizle kendimizi sadece Türkiye'nin değil, bölgemizin ve dünyanın dijital geleceğini şekillendiren bir aktör olarak görüyoruz. Bildiğiniz gibi yakın zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de fiberleşme sürecini başlattık."

"Dijital ekosistemin omurgasını güçlendirmeye devam edeceğiz"

Yenilenen imtiyazla uzun vadede kesintisiz yatırım yapma ve şebekelerini öngörülebilir şekilde dönüştürme ve genişletme fırsatına sahip olduklarını aktaran Önal, yoğun olarak devam edecek fiber dönüşüm yatırımlarıyla Türkiye'nin fiber hane erişim oranını artırarak kalıcı değer yaratmayı sürdüreceklerini söyledi.

Önal, yenilenen imtiyazla öncelikle 2030'a kadar fiber erişimini 37 milyon haneye, abone sayılarını da 17 milyona yükseltmeyi, ortalama fiber bağlantı hızını ise 7 katına çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Oldukça önemsediğimiz, sanal ağlardan kuantum iletişime, veri merkezlerinden siber güvenliğe, yapay zekadan nesnelerin internetine (IoT) kadar birçok alanda dijital ekosistemin omurgasını güçlendirmeye devam edeceğiz. Ülkemizin teknolojideki bayrak taşıyıcısı olma misyonumuzu daha büyük bir motivasyonla sürdüreceğiz."