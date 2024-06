56 yaşında hayatını kaybeden Steve Jobs, bebekken San Francisco bölgesinde yaşayan Paul ve Clara Jobs tarafından evlatlık olarak alınıp yetiştirilmişti. CNBC'nin haberine göre mekanik ve tamirat konusunda oldukça yetenekli olan Paul, Jobs'un tasarım felsefesi ve mükemmellik arayışı üzerinde kalıcı bir etkiye sahipti.

Biyografi yazarı Walter Isaacson'a göre Paul Jobs'tan aldığı bir hayat dersi Steve Jobs üzerinde çok etkili oldu. Ona göre Jobs çocukken bir keresinde babasının Mountain View'daki aile evlerinin etrafına çit yapmasına yardım etmiş. Çalışırken Paul, Jobs'a bir tavsiyede bulunmuş: Çitin kimsenin görmeyeceği arka tarafını da en az önü kadar güzel yapmalısın. Kimse görmeyecek olsa bile, siz bileceksiniz ve bu da kendinizi bir şeyi mükemmel yapmaya adadığınızı gösterecek".

Makaleye göre Jobs, Apple'ın başındayken Macintosh'un içindeki devre kartlarına kadar her unsurun güzel olması konusunda ısrarcıydı. Isaacson, Jobs'un Apple'da her detayın en yüksek kalitede olmasına özen gösterdiğini yazıyor. Mikroçiplerin iç kısımlarının güzel görünmesi ve her vidanın kaliteli kaplamaya sahip olması konusunda da ısrarcıydı.