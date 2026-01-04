Sürdürülebilir ulaşımın geleceği İstanbul’da şekillenecek

Günde 9 milyondan fazla kişinin yolculuk ettiği İstanbul, “akıllı şehir” vizyonunu güçlendiren projeleriyle öne çıkıyor. Toplam 380,71 kilometrelik raylı sistem ağına sahip kentte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait devam eden 62,10 KM yeni raylı sistem yatırımları sayesinde ulaşımda konfor, verimlilik ve çevresel sürdürülebilirlik hedefleniyor.

Bu vizyonun en önemli kilometre taşlarından biri ise 2026 Nisan ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketi İSBAK’ın ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşecek, 50 ülkeden 3 bin katılımcının yer alacağı ERTICO ITS Avrupa Kongresi. Şehrin akıllı ulaşım sistemleri konusundaki yenilikçi yaklaşımını uluslararası platformda sergileyecek olan kongre ile İstanbul, sürdürülebilir ulaşım ve akıllı şehir çözümlerinde küresel bir merkez olarak konumlanacak.

İstanbul’un Sürdürülebilir Ulaşım Yolculuğu

İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Barış Yıldırım, kentte ulaşıma dair sürdürülebilir adımları şu sözlerle özetledi:

“İstanbul’da günlük ortalama 9 milyon kişi yolculuk yapıyor. Ulaşım alternatiflerini artırarak raylı sistemler ve deniz yolunu güçlendirmek için çalışmalarımız sürüyor. Günlük veriler, karayolu ile 4,7 milyon, raylı sistemlerle 3,7 milyon ve deniz yoluyla yaklaşık 430 bin yolculuğun gerçekleştiğini gösteriyor. Metro İstanbul Raylı Sistem hatlarını kullanan İstanbulluların maksimum yolculuk sayısı 2018’de günlük 2.4 milyon iken 2025’te bu sayı 3,2 milyona ulaştı. Tüm Raylı Sistem Hatlarını (Marmaray Dahil Olarak) Kullanan İstanbulluların günlük maksimum yolculuk sayısı 2018’ de 2,7 milyon iken 2025’te bu sayı yaklaşık 4 milyona ulaştı. İstanbulkart ile yapılan yolculukların içinde 2018 yılında Raylı Sistem (Marmaray Dahil) kullananların oranı %35,5 iken bu oran 2025 yılında 42,9'a yükseldi.”

Yıldırım ayrıca, İstanbul’un ilk Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) ile dünyada bu ölçekte böyle bir uygulamayı hayata geçiren ilk şehir olduğuna dikkat çekti. Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen proje kapsamında İstanbul, 16 milyonu aşan nüfusuna uygun, erişilebilir, entegre ve çevre dostu bir ulaşım sistemi kurmayı hedeflediklerinin de altını çizdi.

Bu doğrultuda özel araç kullanımının azaltılması, toplu taşıma ve aktif ulaşımın (yaya ve bisiklet) teşvikiyle kentte sürdürülebilir ve sağlıklı yaşam biçimi destekleniyor. Düşük Salım Bölgeleri (DSB) uygulamasıyla çevre standartlarına uymayan araçlar belirli alanlara giremiyor veya “kirleten öder” prensibiyle ücret ödeyerek giriş yapabiliyor.

Raylı sistem ağının genişletilmesi, deniz yolcu taşımacılığının iyileştirilmesi ve ulaşım modları arasında entegrasyon sağlanmasıyla toplu ulaşıma geçiş teşvik ediliyor. Yaya ve bisiklet ulaşımını teşvik etmek amacıyla Yaya ve Bisiklet Şeflikleri kurularak kentte sürdürülebilir ulaşım projeleri hayata geçiriliyor.

2026 ITS Avrupa Kongresi: Mobilitenin Geleceği İstanbul’da Konuşulacak

İSBAK Genel Müdürü Erdem Samut, Avrupa’nın en prestijli ulaşım ve teknoloji etkinliklerinden biri olan kongrenin önemini şöyle vurguladı:

“İstanbul’un değerlerini tanıtmak, ekonomik iş birlikleri oluşturmak ve inovasyonun kalbinde yer almak istiyoruz. 27–29 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek ITS Avrupa Kongresi’nde 50’den fazla ülkeden 3 bini aşkın katılımcı yer alacak. Kongremizin teması ‘İnovasyona Köprü Olmak: Entegre, Güvenli ve Kesintisiz Mobilite’ olacak. İstanbul’un öncü ulaşım projelerini tüm dünyaya anlatma fırsatı bulacağız.”

Vatandaşlara akıllı, sürdürülebilir ve çevre dostu ulaşım hizmetleri sunmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak adına kesintisiz hizmete devam ettiklerini belirten Samut; “16 milyonluk tarihi bir şehirde hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz projeleri şimdi global pazara taşıyacağız. İstanbul, sürdürülebilir ulaşım vizyonuyla yalnızca Türkiye’ye değil, Avrupa’ya da ilham vermeye hazırlanıyor. 2026 ITS Avrupa Kongresi, bu dönüşümün küresel ölçekte paylaşılacağı bir platform olacak” dedi.

