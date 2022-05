Citroen, C4’ün tamamen elektrikli versiyonu ë-C4’ü sonbaharda Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre ë-C4, hafif 50 kWsa bataryayı 100 kW DC şarj gücüyle birleştirerek rakiplerinden daha iyi şarj süreleri sunmayı hedefliyor.

Açıklamada, “ë-C4, 357 km (WLTP döngüsü) menziliyle günlük kullanım dışında uzun yolculukları da desteklerken, Charge My Car uygulaması şarj sürecinin yönetimini kolaylaştırıyor. Uygulama, Avrupa genelinde 300 bin şarj noktası ile yolculukları planlama ve şarj noktalarını bulmaya yardımcı oluyor. Toplam C4 satışları içinde kısa sürede yüzde 35’lik paya erişen tamamen elektrikli ë-C4, 2022’nin ilk çeyreğinde Fransa ve İspanya’da elektrikli kompakt sınıf pazarında lider konumuyla öne çıkarken, Hollanda’da ikinci sırada yer almasıyla dikkati çekiyor” denildi.

Açıklamaya göre batarya, günlük kullanımda ofiste ve evde geleneksel bir priz veya Wall Box aracılığıyla şarj edilebiliyor.

Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

ë-C4, ağır ve pahalı bir batarya taşımak yerine, hızlı şarj olan optimize edilmiş bir bataryaya sahip olarak, elektrikli yolculuklara yeni bir yaklaşım getiriyor. Daha sık ve daha kısa sürelerle durmak, uzun süre yol almaktan daha etkili olurken, bataryanın maksimum şarj gücünden yararlanmak için, şarj seviyesi düşükken ve optimum çalışma sıcaklığına ulaştığında (örneğin bir otoyol sürüşü sonrası) bataryayı şarj etmek avantaj sağlıyor.

Şarj hızı, şarjın başlangıcında, sonuna göre daha hızlı gerçekleşiyor. Bu nedenle, bataryayı yüzde 80’den yüzde 100’e şarj etmek, yüzde 0’dan yüzde 80’e şarj etmekten daha uzun sürüyor. ë-C4’de sunulan Seyahat Planlayıcı, rota boyunca mevcut hızlı şarj noktalarını gerçek zamanlı olarak bulmak ve durma sıklığını yönetmek için devreye giriyor.

ë-C4 kullanıcısı, Free2move’un Charge My Car uygulaması ile yolculuklarını kolaylaştırmak için Trip Planner hizmetine erişebiliyor. Charge My Car, Avrupa’daki 300 bin şarj noktası arasından rota boyunca uyumlu terminalleri bulmaya yardımcı oluyor. Kullanıcılar, Charge My Car uygulaması ile yolculuk öncesinde otomobillerini şarj etmek için gereken süre ve maliyetle ilgili tahmin alabiliyor.

ë-C4 ile elektrikli araçların sağladığı konforun keyfini sürerek seyahat edilebiliyor. Kullanıcı böylece hafta sonu 100 kilometreden uzak mesafelere tatil için gidebiliyor. Bataryayı şarj etmek için gereken ek süre, insanların dinlenmek, öğle yemeği yemek veya yol güvenliği önerilerine uymak için verilen mola sürelerinden (her iki saatte bir 15 ila 20 dakikalık molalar) daha uzun olmuyor”