Türkiye’ye tamir, bakım, onarım veya tadilat amacıyla getirilen yabancı ülke taşıtları için tamir bedeli 2 bin avro veya Türk lirası karşılığından fazla olanlar geçiş ücreti ödemeyecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının “Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tamir, bakım, onarım veya tadilat amacıyla getirilen, Türkiye’de işlem ve işçilik gördükten sonra boş olarak çıkış yapacak yabancı ülke taşıtları için tamir, bakım, onarım, tadilat veya işçilik bedeli 2 bin avro ya da Türk lirası karşılığından fazla olan ve bu durumu belgeleyenlerden geçiş ücreti alınmayacak.

Bu taşıtların tamir, bakım, onarım, tadilat veya işçilik bedeli 2 bin avro veya Türk lirası karşılığından az olanlar için 600 avro ya da Türk lirası karşılığı geçiş ücreti alınacak.