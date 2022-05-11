Avrupa Parlamentosu (AP) Komitesi, yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035’ten itibaren yasaklanmasını içeren yasal düzenlemeye destek verdi.

Brüksel’de bir araya gelen AP Çevre Komitesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın bir parçası olan ve emisyonları 2030’a kadar en az yüzde 55 azaltmayı hedefleyen “55’e Uyum-Fit for 55” paketini görüştü.

Komite üyesi milletvekilleri, çeşitli araçlara yönelik yeni karbon emisyon standartları belirleyen düzenlemeye ilişkin pozisyonunu 46 “evet”, 40 “hayır” ve 2 “çekimser” oyla kabul etti.

Buna göre, 2035’ten itibaren satılacak yeni otomof5bil ve hafif ticari araçlar sıfır emisyonlu olacak.