ARA
DOLAR
36,44
0,11%
DOLAR
EURO
39,58
0,58%
EURO
GRAM ALTIN
3422,44
0,53%
GRAM ALTIN
BIST 100
10440,39
-0,18%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Anket sonucu: Enflasyon ve dolar tahminleri ne oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 28,30'dan 28,04'e geriledi.

07 Mart 2025 | 10:51
Son Güncellenme: 07 Mart 2025 | 11:19
Anket sonucu: Enflasyon ve dolar tahminleri ne oldu?

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,26 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,27'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,30'dan 28,04'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,26'dan 24,55'e inerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,26'dan 17,06'ya düştü.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 42,8869'dan 42,7907'ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 43,9612'den 44,4165'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 18,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 19,4 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 24,5 milyar dolar oldu.

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 42,50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,1'e yükselirken, gelecek yıl için de yüzde 4'e çıktı.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 42,50 olurken, 3 ay sonrası için beklenti yüzde 37,70'e geriledi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 28,92'den 27,60'a indi. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3422,44 0,53%
  • ALTIN ONS 2920,99 0,41%
  • BIST 100 10440,39 -0,18%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,669 -0,094%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,4339 0,21736%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,91 -0,2438%
  • DOLAR/TURK LIRASI 36,443 0,1105%
  • EURO/DOLAR 1,0853 0,6137%
  • EURO/TURK LIRASI 39,5846 0,5785%
  • STERLIN/DOLAR 1,29127 0,2605%
Borsa Haberleri
AB'nin silahlanma kararı bu hisselere yaradı
Anadolu Grubu Holding'den (AGHOL) bilanço ve 2024 yorumları
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket
Oyak Çimento'dan (OYAKC) temettü kararı
Enka İnşaat'tan (ENKAI) temettü kararı
Koç Holding (KCHOL) ne kadar temettü dağıtacak?
Tekfen Holding temettü kararını duyurdu
Tüpraş'tan "Stratejik Dönüşüm Yolculuğu" raporu
SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Bir şirketten daha temettü kararı var: Net 53,73 TL
Ebebek'ten temettü kararı
Garanti Bankası temettü kararını duyurdu
Anadolu Efes temettü kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
AB'nin silahlanma kararı bu hisselere yaradı
Anadolu Grubu Holding'den (AGHOL) bilanço ve 2024 yorumları
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket
Oyak Çimento'dan (OYAKC) temettü kararı
Enka İnşaat'tan (ENKAI) temettü kararı
Koç Holding (KCHOL) ne kadar temettü dağıtacak?
Tekfen Holding temettü kararını duyurdu
Tüpraş'tan "Stratejik Dönüşüm Yolculuğu" raporu
SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Bir şirketten daha temettü kararı var: Net 53,73 TL
Ebebek'ten temettü kararı
Garanti Bankası temettü kararını duyurdu
Anadolu Efes temettü kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL