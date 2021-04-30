Türk Ekonomi Bankası (TEB), yılın ilk çeyreğinde 339 milyon lira net kar elde etti.

TEB’in açıklamasına göre, TEB’in aktif toplamı 31 Mart itibarıyla 135,7 milyar lira olurken, net karı 339 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB’in kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 61’ini oluşturdu.

TEB’in yılın ilk çeyreğinde toplam kredileri 82,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 92,4 milyar TL oldu.

Açıklamaya göre ilk çeyrekte istikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren ve karlılığını sürdürülebilir bir şekilde devam ettiren bankanın özkaynakları 12 milyar lira olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 17,99 oranında, gerçekleşti.

– Online bankacılık kanallarını kullanan müşteri sayısı ilk çeyrekte 2 milyonu aştı

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

TEB, yılın ilk çeyreğinde bireysel kredilerde büyümeye devam etti ve nakit akışı bozulan müşterilerinin kredi ertelemelerine destek sağladı.

Dijital kanal geliştirmeleriyle müşterilerine yeni kampanyalar sunarak bireysel kredi üretim süreçlerini iyileştiren, mevduat ve tasarruf sahiplerine alternatif ürünler sunan TEB, günlük vadeli olarak çalışan, istenildiği zaman para yatırma/çekme esnekliğine ve avantajlı faiz oranlarına sahip Marifetli Hesap ile müşterilerinin birikim yapmalarına destek oldu.

Müşterilerinin nakit akışı düzenlemelerini sağlamak ve tahsilatlarına aracılık etmek için yılın ilk çeyreğinde POS satışı ve satış sonrası hizmetlerine de hız verdi.

Dijital kanallarındaki deneyimi geliştirmeye devam eden TEB, FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemine dahil olan ilk bankalar arasında yerini aldı. Böylece TEB müşterileri, FAST sistemi aracılığıyla Kolay Adres veya IBAN kullanarak 7 gün 24 saat hızlı ve kolay para transferi yapma imkanı elde etti.

Dijital bankacılık kanallarıyla müşterilerinin bankacılık işlemlerini hızlı ve kesintisiz bir şekilde yapmalarını sağlayan TEB’in online bankacılık kanallarını kullanan müşteri sayısı yılın ilk çeyreğinde 2 milyonu aştı ve dijital bankacılık kullanımı yüzde 70’e ulaştı.

– KOBİ’lere, ihracatçılara ve tarım sektörüne özel destekler

TEB Özel Bankacılık, müşterilerinin sosyal yaşamdan uzak geçirdikleri süreci en verimli ve keyifli şekilde değerlendirmelerine katkı sağlamak amacıyla “TEB Özel Online Etkinlik Serisi” başlığı altında çevrim içi etkinlikleri hayata geçirdi. TEB Özel Bankacılık, sunduğu ürün ve hizmetlerle, Global Finance dergisi tarafından düzenlenen Özel Bankacılık 2021 Ödülleri’nde “Türkiye’deki En İyi Özel Bankacılık” ödülüne layık görüldü.

TEB KOBİ Bankacılığı, salgın sürecinin hızlandırdığı bankacılık süreçlerinde otomasyon ve dijital dönüşüm vizyonu ile KOBİ’lere en iyi müşteri deneyimini sunmayı sürdürüyor.

Bankanın KOBİ’lere özel olarak hayata geçirdiği mobil bankacılık platformu CEPTETEB İŞTE, birinci yılını doldururken, yeni fonksiyonlarıyla daha da zenginleşti.

TEB, sunduğu avantajlı masraf paketlerinin yanı sıra ürün ve işlem fırsatlarıyla ilk çeyrekte de KOBİ müşterilerinin yanında oldu. İhracatçılara yönelik üç farklı dış ticaret masraf paketini de hizmete sundu.

Banka, salgın döneminde stratejik önemi daha da artan tarım sektörünü desteklemek için çiftçilerin artan işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere kredi limit artışları gerçekleştirdi. Genişleyen üye iş yeri ağıyla, çiftçilerin TEB Harman Kart kullanarak yapacakları tarımsal girdi alışverişlerinde 6 aya varan faizsiz dönem avantajı ile üreticilerin yanında yer aldı.

– Girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için destek sürdürüldü

TEB, Girişim Bankacılığı ile ülke genelinde girişimcileri desteklemeye ve girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunmaya devam etti. Bu kapsamda TEB, TİM-TEB Girişim Evi ile desteklediği girişimcileri kurumsal müşterileriyle de bir araya getirerek tekstil sektörüne özel bir buluşma gerçekleştirdi. Bu sayede, teknolojik ürün ve hizmet üreten girişimcilerin sektörün öncü kurumlarıyla dijital dünyada bir araya gelmesine ve katma değerli iş birliklerin doğmasına aracılık etti.

Kurumsal bankacılık alanında müşterilerine daha iyi ve daha hızlı hizmet sunma hedefiyle iş süreçlerinde önemli adımlar atan TEB, yılın ilk çeyreğinde bu alanda da büyümeyi sürdürdü.

TEB Nakit Yönetimi, güçlü teknolojik altyapı desteğiyle müşterilerin ihtiyaçlarına dijital çözümlerle cevap vermeye devam etti. Nakit Yönetimi ürünlerinin ön plana çıktığı yılın ilk çeyreğinde TEB, özellikle internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları başta olmak üzere, bankacılık talimatları için hizmet veren talimat yönetimi platformu Mobil-İnk ve E-imza gibi ürünleri müşterilerine sundu.

TEB, İstanbul, Bursa ve İzmir’deki Dış Ticaret Merkezleri’nde (Trade Center) ICC Sertifikalı dış ticaret uzmanları ile müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri geliştirmeyi ilk çeyrekte de sürdürdü.

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