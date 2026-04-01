THY ilk İstanbul-Temeşvar seferini yaptı

Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu şirketi THY, Romanya'daki uçuş ağına dördüncü nokta olarak Temeşvar'ı ekledi. Haftada 5 frekans olarak planlanan seferlerle birlikte şirketin ülkedeki haftalık uçuş sayısı 47'ye ulaştı.

İstanbul Havalimanı'ndan saat 09.45'te kalkan THY'nin TK 1013 sefer sayılı İstanbul-Temeşvar uçağı 1 saat 45 dakikalık uçuşun ardından Temeşvar Traian Vuia Uluslararası Havalimanı'na indi. Havalimanında düzenlenen törende, Türkiye ve Romanya yetkililerince kurdele kesildi.

Törene, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Temeşvar Valisi Alfred Robert Simonis, Temeşvar Havalimanı Genel Müdürü Lucian Taropa, Temeşvar Belediye Başkan Vekili Ruben Latcau ve Romanya Temsilciler Meclis Başkanı Sorin Grindeanu katıldı.

Hattın açılışına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Bilal Ekşi, Temeşvar'ın tarihi geçmişi, güzellikleri ve kültürel zenginliği bulunan bir şehir olduğunu söyledi. Kente haftada 5 sefer planlandığını anlatan Ekşi, "Hattımızın bereketli geçeceğini ümit ediyoruz. Romanya ile Türkiye arasındaki hava köprüsünü çok daha güçlendiriyoruz. THY şu anda dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu. THY dünyayı birbirine bağlıyor diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Ekşi, THY olarak 1993'ten itibaren Romanya'ya uçuşlar gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Guinness Dünya Rekorları ile tescillenen 'Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu' unvanımızla dünyanın dört bir köşesini birbirine bağlamaktan gurur duyuyoruz. 530'dan fazla uçağa sahip filomuzla 133 ülkeye uçuyoruz. Her yıl milyonlarca misafir ağırlıyoruz. Temeşvar, uçuş ağımızdaki 358. nokta oldu. Artık Temeşvar çıkışlı misafirlerimiz en büyük uçuş ağıyla tüm dünyaya kolaylıkla erişebilecek. Uçaklarımıza bindiğiniz ilk andan itibaren kabin ekiplerimiz sizi güler yüzüyle karşılayacak. Kültürümüzden ilham alarak geliştirdiğimiz ödüllü seyahat deneyimimizle yolculuğunuz keyifle geçecek. Dünyayı keşif maceranızda size eşlik edeceğiz. Yeni hattımızla yeni başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Şimdi, dünyayı THY ile Temeşvar'ı keşfetmeye çağırıyoruz."

Büyükelçi Altan ise Türkiye ve Romanya'nın birlikte inanılmaz bir potansiyeli olduğunu belirterek, "NATO müttefikiyiz, büyük ticaret ortaklarıyız ve Karadeniz'den komşuyuz ama biz aynı zamanda Romanyalıları kardeşimiz olarak görüyoruz ve yıllar içerisinde aramızdaki bütün bağları daha da güçlendirmek istiyoruz. THY aynı zamanda insanları, farklı dünyaları bir araya getiriyor." diye konuştu.