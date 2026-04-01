Türkiye'de 21 milyon abone 5G teknolojisiyle buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün 5G dönemini başlatmasıyla tarihi bir eşiğin geride bırakıldığını belirterek, "81 ilde kademeli hizmete aldığımız 5G ile birlikte yaklaşık 21 milyon abone bu teknolojiyle buluştu." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, abonelerin 5G'ye geçiş sürecine ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün 5G dönemini resmen başlatmasıyla tarihi bir eşiğin geride bırakıldığına işaret eden Uraloğlu, "Türkiye'de 32 milyondan fazla 5G uyumlu cihaz bulunuyor. 81 ilde kademeli hizmete aldığımız 5G ile birlikte yaklaşık 21 milyon abone bu teknolojiyle buluştu." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, haberleşme ve bilişimin, bugünün en stratejik alanlarından olduğuna dikkati çekti.

5G'nin sadece bir teknoloji olmadığını, Türkiye'nin ekonomisini, sanayisini, sağlığını, ulaşımını ve tarımını dönüştürecek bir çağın adı olduğunu belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"5G, 4,5G'ye kıyasla ultra düşük gecikme süreleri ve yoğun cihaz bağlantısı kapasitesiyle Türkiye'yi dijital dönüşümün merkezine taşıyacaktır. Ulaşımda tam otonom sürüş ve akıllı yol uygulamalarıyla yol güvenliği artacak, trafik daha verimli yönetilecek. Sanayide akıllı fabrikalar, otonom robotlar ve anlık veri analiziyle üretim süreçleri optimize edilecek. Akıllı şehirlerde enerji yönetiminden otopark sistemlerine kadar her alanda yenilikçi çözümler hayat bulacak."

5G hizmetleri iki yıl içinde ülkenin tamamında kullanılabilecek

Uraloğlu, üç operatörün rekabetiyle 16 Ekim 2025'te gerçekleştirdikleri 5G yetkilendirme ihalesi neticesinde 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettiklerini hatırlattı.

5G yetkilendirme ihalesinde işletmecilere yıllara göre artan şekilde yüzde 60'a varan oranlarda yerli malı belgeli ürün ve yüzde 30'a varan oranlarda milli haberleşme ürünü kullanım yükümlülüğü getirdiklerini bildiren Uraloğlu, "5G hizmetlerini iki yıl içinde ülkemizin her bir noktasında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadesini kullandı.