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TMSF 2 şirketi satışa çıkardı

TMSF'nin, Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ ve Serko Yay Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisse satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

07 Ocak 2025 | 16:19
TMSF 2 şirketi satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Serko Yay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.

TMSF'nin, Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ ve Serko Yay Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisse satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Muhammen bedeli 2 milyar 900 milyon lira olarak belirlenen Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ihalesinde, kapalı teklif isteme ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 150 milyon lira teminat yatırılması gerekiyor.

Muhammen bedeli 800 milyon lira olarak belirlenen Serko Yay Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ihalesinde, kapalı teklif isteme ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 40 milyon lira teminat yatırılması isteniyor.

İhalelere katılabilmek için 24 Şubat 2025 saat 16.30'a kadar kapalı teklif zarflarını verilmesi gerekirken, Serko Yay Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ihalesi 25 Şubat 2025 saat 10.00'da, Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ihalesi 26 Şubat 2025 saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. AA

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İLERİ
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