TOKİ Aksaray kura sonuçları 2020 açıklandı mı? Gözler TOKİ sonuçlarında

TOKİ Aksaray kura sonuçları 2020 belli oldu mu? Aksaray TOKİ kura sonucu isim listesi…
TOKİ Aksaray kura sonuçları TOKİ projesine başvuru yapanlar tarafından merak ediliyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında dar gelirli vatandaşlar ev sahibi yapılıyor. İzmir, Muğla, Konya, Kayseri TOKİ kura çekilişlerinin ardından sıra TOKİ Aksaray kura çekilişine geldi. 372 konutun hak sahipleri belirlenecek. Gözler Aksaray TOKİ kura sonuçlarında…
TOKİ AKSARAY KURA ÇEKİLİŞİ 2020 NE ZAMAN?
Aksaray Merkez TOKİ kura çekilişi bugün saat 11:00’de Aksaray Kapalı Spor Salonu’nda çekilecek.
TOKİ AKSARAY KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ Aksaray kura sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra isim listesi, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ve e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
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YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AY VADE FIRSATI
TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında proje ile 100 bin dar gelirli aile, kira öder gibi yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak.
Konutlar, yatay mimari anlayışıyla 2+1 brüt 75 ve 85, 3+1 brüt 100 metrekare şeklinde inşa edilecek.
Türkiye genelindeki proje kapsamında, vatandaşların konut finansmanının sağlanması için hem kamu hem de katılım bankaları hizmet verecek.
TOPLAM 1 MİLYON 211 BİN 518 BAŞVURU
Kimlikli, depreme dayanıklı inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.
Projeye en çok başvuru 375 bin 953 ile İstanbul’dan yapıldı. İzmir’den 75 bin 288, Gaziantep’ten 69 bin 686, Bursa’dan 56 bin 142 ve Ankara’dan da 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.
Proje kapsamında, TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekimi yapılacak.
100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul’da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla’da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Kura çekimi, Arnavutköy’de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir’deki 500 konut için de 20 Mart’ta yapılacak.
BAŞKENT’TE İLK KURA 6 MART’TA
Ankara’da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için de kura çekilecek. 18 bin 38 kişinin başvuru yaptığı 7 projenin kuraları, martın ikinci haftası yapılacak. İlk kura Sincan’daki 2 bin 300 konut için 6 Mart’ta olacak.
Öte yandan, 25 bin 255 başvurunun yapıldığı Bursa Yıldırım Projesi’nin 9 Mart, 47 bin 931 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şahinbey Projesi’nin 30 Mart’ta kura törenleri gerçekleştirilecek.
Diğer kura çekimlerinden bazılarının tarihleri şöyle:
Diyarbakır Yenişehir Projesi 2 Nisan, Batman Merkez Projesi 3 Nisan, Adana Sarıçam Projesi 27 Mart, Trabzon Merkez Projesi 7 Mayıs, Konya Selçuklu Projesi 5 Mart, Sakarya Adapazarı Projesi 10 Mart, Kocaeli İzmit Projesi 11 Mart, Antalya Merkez Projesi 25 Mart, Şanlıurfa Eyyübüye ve Karaköprü Projeleri 1 Nisan, Van Erciş Projesi 9 Nisan, Elazığ Projeleri 14 Nisan, Malatya Projeleri 15-16 Nisan, Samsun İlkadım ve Canik projeleri 30 Nisan, Edirne Lalapaşa ve Merkez projeleri 7 Mayıs, Erzurum Merkez Projesi 18 Mayıs, Manisa Köprübaşı, Akhisar ve Salihli projeleri 19 Haziran, Ordu projeleri 27-28 Mayıs, Konya Ereğli ve Beyşehir projeleri 30 Haziran.
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