TOKİ sosyal konut projesine başvurular (14 Eylül) bugün başladı. “İlk Evim, İlk İş Yerim” olarak belirlenen kampanyaya başvurular, proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nın yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılıyor. Ülke genelinde ilk etapta planlanan 250 bin konutun 50 bini İstanbul’da yapılacak. Bu ili 18 bin konutla Ankara, 12 bin 400 ile İzmir izleyecek. İlk etapta yapılacak 250 bin konutun yerleri, konutların hangi ilçelere yapılacağı da açıklandı. Bu makalede TOKİ Sivas sosyal konutları nereye, hangi ilçelere yapılacak sorusunun yanıtlarına bakıyoruz.

Yapılan açıklamalara göre göre sosyal konut projesinin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut, 100 bin konut arsası ve 10 bin iş yeri 2 yılda bitirilerek hak sahiplerinin kullanımına sunulacak. Projenin ilk etabı, 360 bin bağımsız birimden oluşacak.

İlk etap konutlardan 50 bini İstanbul’da, 18 bini Ankara’da, 12 bin 500’ü İzmir’de, 10 bini Gaziantep’te, 8 bin 650’si Bursa’da, 7 bin 500’ü Konya’da, 4 bin 500’ü Kayseri’de inşa edilecek. Diğer illerde de nüfusa göre değişen sayılarda konut inşa edilecek.

PEŞİNAT VE VADE

Konutlar %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak.

Toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2 artı 1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

Toplam 850 bin lira fiyata sahip 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 vadeyle yapılabilecek.

TOKİ SİVAS NEREYE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

TOKİ sosyal konut projesinde ilk etaptaki 250 bin konutu hangi iller ve ilçelerde yapılacağı da belli oldu. Bölge bazında en fazla konutun inşa edileceği iller Marmara’da İstanbul, İç Anadolu’da Ankara, Ege’de İzmir, Akdeniz’de Antalya, Güneydoğu Anadolu’da Gaziantep, Karadeniz’de Samsun, Doğu Anadolu’da Van olacak. Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konutun temeli yılbaşında atılacak ve 2 yıl içinde tamamlanacak. Sivas’ta ilk etapta 2 bin 56 konut yapılacak. Sivas’ta ilk etapta yapılacak konutların yerleri şöyle:

DİVRİĞİ 3. ETAP 170 ZİRAAT BANKASI DOĞANŞAR 67 ZİRAAT BANKASI GEMEREK 2. ETAP 197 ZİRAAT BANKASI GÜRÜN 2. ETAP 203 HALK BANKASI HAFİK 2. ETAP 110 ZİRAAT BANKASI İMRANLI 2. ETAP 157 ZİRAAT BANKASI KANGAL 2. ETAP 175 ZİRAAT BANKASI MERKEZ 400 HALK BANKASI SIZIR 111 ZİRAAT BANKASI YILDIZELİ 3. ETAP 206 ZİRAAT BANKASI ZARA 3. ETAP 260 HALK BANKASI

Kampanyaya başvurular, proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim’de sona erecek.

e-Devlet’te ise başvurular için şu bilgilendirme yapılıyor:

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacak. T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,

2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,

4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,

6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,

8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar,

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra “konut belirleme kurası” ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak.

Başvurular “Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri”, “En az yüzde 40 engelli vatandaşlar”, “emekliler”, “18-30 yaş arasındaki gençler” ve “Diğer alıcı adayları” olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek.

Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.

Kimler başvurabilecek?

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvurabilecek.

Başvuru sahipleri nüfus cüzdanı ile projenin bulunduğu ildeki yetkili banka şubelerinde “Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi” imzalayacak.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin başvuru tarihi itibarıya gıda, yol her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak.

“Genç” kategorisine 14 Eylül 1992’den sonra doğanlar müracaat edebilecek.

“Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri” kategorisine, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden “Hak Sahipliği” onaylananlar başvuru yapabilecek. Bu gruptaki başvurular sadece banka şubelerinden alınacak, e-Devlet üzerinden başvuru yapılamayacak. Sözleşme aşamasında, konut başvurusu yapılan il sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan il nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecek.

“Emekliler”, SGK’dan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren belge ile başvuru yapabilecek. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvurabilecek. Ancak vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları hariç, e-Devlet üzerinden başvurulanlar sözleşme aşamasında ibraz edecek.

18 yaşından küçük engelli çocuğu bulunan anne/baba kendi adına başvurabilecek

Engelli vatandaşlar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış en az yüzde 40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporuna ait belge ile başvurabilecek. e-Devlet üzerinden başvuranlar kimlik kartı fotokopisi veya belgeyi sözleşme aşamasında ibraz edecek.

18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına “engelli” kategorisinden başvuru yapabilecek.