Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı sosyal konut projesine başvurular bugün başlıyor. TOKİ sosyal konut projesinin başvuru şartları, başvuruların nasıl yapılacağı gibi detaylar belli oldu. Konutların illerde hangi ilçelere yapılacağı da açıklandı. Bu makalede TOKİ sosyal konut projesi İzmir’de hangi ilçelere yapılacak sorusunun yanıtlarına bakıyoruz.

Yapılan açıklamalara göre göre sosyal konut projesinin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut, 100 bin konut arsası ve 10 bin iş yeri 2 yılda bitirilerek hak sahiplerinin kullanımına sunulacak. Projenin ilk etabı, 360 bin bağımsız birimden oluşacak.

İlk etap konutlardan 50 bini İstanbul’da, 18 bini Ankara’da, 12 bin 500’ü İzmir’de, 10 bini Gaziantep’te, 8 bin 650’si Bursa’da, 7 bin 500’ü Konya’da, 4 bin 500’ünü Kayseri’de inşa edilecek. Diğer illerde de nüfusa göre değişen sayılarda konut inşa edilecek.

PEŞİNAT VE VADE

Konutlar %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

TOKİ SOSYAL KONUTLARI İZMİR’DE NEREYE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

TOKİ sosyal konut projesi İzmir’de hangi ilçelerde yapılacak sorusu yanıt buldu. Konutlar Merkez, Aliağa, Bergama, Dikili, Güzelbahçe, Kiraz, Menemen, Seferihisar, Torbalı ve Urla’da inşa edilecek.

ALİAĞA 1.000 HALK BANKASI

BERGAMA 1.000 HALK BANKASI

DİKİLİ 1.000 HALK BANKASI

GÜZELBAHÇE 750 HALK BANKASI

KARABURUN 100 ZİRAAT BANKASI

KEMALPAŞA 500 HALK BANKASI

KINIK 2.ETAP 200 HALK BANKASI

KİRAZ 271 ZİRAAT BANKASI

MENEMEN 1.500 HALK BANKASI

MERKEZ 3.479 HALK BANKASI

SEFERİHİSAR 500 HALK BANKASI

SELÇUK 300 ZİRAAT BANKASI

TİRE 500 HALK BANKASI

TORBALI 1.000 HALK BANKASI

URLA 300 HALK BANKASI

Kampanyaya başvurular, proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak.

Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim’de sona erecek.

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra “konut belirleme kurası” ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak.

Başvurular “Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri”, “En az yüzde 40 engelli vatandaşlar”, “emekliler”, “18-30 yaş arasındaki gençler” ve “Diğer alıcı adayları” olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek.

Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.

Kimler başvurabilecek?

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvurabilecek.

Başvuru sahipleri nüfus cüzdanı ile projenin bulunduğu ildeki yetkili banka şubelerinde “Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi” imzalayacak.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin başvuru tarihi itibarıya gıda, yol her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak.

“Genç” kategorisine 14 Eylül 1992’den sonra doğanlar müracaat edebilecek.

“Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri” kategorisine, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden “Hak Sahipliği” onaylananlar başvuru yapabilecek. Bu gruptaki başvurular sadece banka şubelerinden alınacak, e-Devlet üzerinden başvuru yapılamayacak. Sözleşme aşamasında, konut başvurusu yapılan il sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan il nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecek.

“Emekliler”, SGK’dan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren belge ile başvuru yapabilecek. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvurabilecek. Ancak vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları hariç, e-Devlet üzerinden başvurulanlar sözleşme aşamasında ibraz edecek.

18 yaşından küçük engelli çocuğu bulunan anne/baba kendi adına başvurabilecek

Engelli vatandaşlar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış en az yüzde 40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporuna ait belge ile başvurabilecek. e-Devlet üzerinden başvuranlar kimlik kartı fotokopisi veya belgeyi sözleşme aşamasında ibraz edecek.

18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına “engelli” kategorisinden başvuru yapabilecek.