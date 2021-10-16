Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ arasında 75 milyon dolar tutarında yatırım kredisi imzalandı.

TSKB açıklamasına göre, Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkıda bulunacak kaynağı yaratmak amacıyla müşterilerine piyasanın en cazip finansman olanaklarını sunan banka, firmaların yatırımlarını desteklemeye devam ediyor.

Türkiye’de ark ocakları ile üretim yapan firmalar arasında şirket kültürü, çağdaş yönetim prensipleri ve ulaştığı yıllık cirosuyla Türkiye’nin en büyüklerinden biri olan İzmir Demir Çelik, çelikhane üretim kapasitesinin artırılmasına ilişkin yatırım kapsamında iki yılı geri ödemesiz, sekiz yıl vadeli proje finansman kredisi kullanacak.

Firma, TSKB tarafından sağlanan bu kredi ile yapacağı yatırım ile ilave istihdam yaratarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı ve daha modern makinelerle yapılacak üretim sayesinde kaynakların daha etkin kullanımını hedefliyor.

Tüm bankacılık faaliyetlerinde BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) merkeze alan TSKB, firmaların sosyal, ekonomik çevresel yatırımlarını desteklemeye devam ediyor.